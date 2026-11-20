يمثل اليوم العالمي للطفل، الموافق 20 نوفمبر من كل عام، محطة سنوية لتجديد الالتزام الوطني بحماية حقوق جميع الأطفال، والتأكيد على حق كل طفل في حياة آمنة وكريمة؛ ينعم فيها بالرعاية الصحية والنفسية، والتعليم الجيد، والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال والتمييز، فضلًا عن حقه الأصيل في المشاركة والتعبير عن رأيه، وإتاحة الفرص التي تمكّنه من النمو المتكامل وتحقيق طموحاته.

وفي هذا الإطار، يواصل المجلس القومي للطفولة والأمومة، بصفته الجهة الوطنية المعنية بتنسيق الجهود وتعزيز منظومة حماية الطفل في مصر، عمله المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين؛ لتهيئة بيئة آمنة وداعمة، وتطبيق حزمة متكاملة من السياسات والبرامج التي تنقل المنظومة من مجرد رد الفعل والاستجابة للانتهاكات، إلى ترسيخ نهج وقائي وتنموي يضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة الأولويات.

وقد حظي المجلس بدعم رئاسي غير مسبوق تُوّج بصدور القانون رقم 182 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيمه؛ ما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دوره واختصاصاته، ومنحه إطارًا مؤسسيًا أكثر فاعلية للقيام بمهامه التنسيقية في رسم السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

أولًا: حماية الطفل.. من التدخل بعد وقوع الخطر إلى الوقاية والتدخل المبكر



يعمل المجلس على تعزيز منظومة حماية الأطفال المعرضين للخطر عبر الإدارة العامة لنجدة الطفل، التي تمثل ذراع التدخل السريع لتلقي البلاغات عبر الخط الساخن (16000) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتقديم المشورة والإرشاد، واتخاذ الإجراءات الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويعتمد المجلس منظومة متكاملة لإدارة الحالة تبدأ بتقييم احتياجات الطفل، مرورًا بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، وصولًا إلى المتابعة المستمرة بالتعاون مع وحدات حماية الطفل بالمحافظات، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام.

وفي خطوة نوعية لتعزيز آليات الحماية، افتتح المجلس التشغيل التجريبي لـ«وحدة الطفل الآمن» بمقره الرئيسي، بالإضافة إلى افتتاح وحدة مماثلة بمحافظة الإسكندرية، مع استمرار خطة التوسع في بقية المحافظات؛ لتوفير بيئة آمنة وخدمات دعم متكاملة للأطفال ضحايا العنف والانتهاكات.

ثانيًا: مواجهة الممارسات الضارة وتمكين الفتيات



ينتهج المجلس مسارًا متكاملًا لحماية الفتيات يجمع بين الوقاية والتمكين؛ حيث ينفذ مبادرة «دوّي» —التي تحظى بالرعاية الكريمة للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية— لتعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن وإتاحة مساحات آمنة للتعبير، إلى جانب برنامج «صحة فرح» لرفع وعيهن الصحي.

كما يقود المجلس، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، جهود «اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث» للتصدي لهذه الجريمة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عبر المؤسسات الدينية والطبية والتعليمية. وبالتوازي، يعالج المجلس الجذور الاجتماعية والاقتصادية لحرمان الفتيات من حقوقهن عبر مبادرة «غزل بنات» لتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي، وبرنامج مناهضة زواج الأطفال للتوعية بمخاطره الصحية والمجتمعية.

ثالثًا: تنمية الطفولة المبكرة وفق معايير رؤية مصر 2030

في خطوة استراتيجية لتطوير منظومة تنمية الطفولة المبكرة، أطلق المجلس «إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة» عبر منصة المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية. ويأتي ذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وبالشراكة مع منظمة «يونيسف مصر» والوزارات المعنية؛ لضمان اتساق الأداء مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وترسيخ التخطيط القائم على البيانات والأدلة.

رابعًا: نحو تغطية جغرافية أوسع.. تعزيز خدمات الطفولة بالمحافظات

تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات الأطفال، توسع المجلس في افتتاح فروعه الميدانية لتشمل محافظات: القاهرة، والجيزة، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، وبني سويف، وكفر الشيخ، والإسكندرية، فضلًا عن فرع حلايب وشلاتين. وتضطلع هذه الفروع بتنفيذ الأنشطة التوعوية والصحية والثقافية، والتنسيق المحلي لرصد المشكلات والتدخل المبكر، خاصة في المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا، ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

خامسًا: الصحة النفسية والجسدية.. ركيزة النمو والإبداع

يولي المجلس اهتمامًا بالغًا بالصحة النفسية والجسدية باعتبارهما أساس قدرة الطفل على التعلم والإبداع؛ وينفذ في هذا الصدد مبادرة «طفل متوازن.. مجتمع متماسك» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، ومؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، ومستشفى «المشفى»، لدعم الصحة النفسية للأطفال والأمهات ونشر ثقافة التنشئة السليمة.

كما أطلق المجلس، عبر فرعه بالإسكندرية، مبادرة «صحة ووعي» لتنظيم القوافل الطبية والتوعوية التي تستهدف الأطفال في دور الرعاية والمناطق الأولى بالرعاية، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض ونشر السلوكيات الصحية السليمة.

سادسًا: تمكين الطفل والاستثمار في طاقاته

انطلاقًا من الإيمان بحق الطفل في المشاركة الفاعلة، يتيح المجلس منصات حوارية منظمة لتنمية مهارات القيادة والمواطنة لدى النشء، وتشمل: منتدى وبرلمان الطفل المصري: لممارسة الحوار ومناقشة القضايا المجتمعية وطرح المقترحات، وبرنامج «سفراء المجلس للطفولة»: لإعداد كوادر من الأطفال قادرين على نشر الوعي بحقوق أقرانهم، و المشاركات الإقليمية والدولية: مثل برلمان الطفل العربي بالشارقة، لتبادل الخبرات وتمثيل قضايا الطفولة المصرية في المحافل الخارجية.

سابعًا: الحماية الرقمية ومواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني

لمواكبة تحديات التحول الرقمي، أطلق المجلس سلسلة من المبادرات التوعوية، أبرزها: «واعي وغالي»، و«تمكين الطفل.. بكرة بينا»، وحملة «بأمان»؛ لحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني والابتزاز والتحرش عبر الإنترنت. كما تعاون المجلس مع وزارة الاتصالات ومنظمة «يونيسف» لإعداد حقائب تدريبية تفاعلية متاحة أيضًا بطريقة «برايل» لدمج الأطفال ذوي الإعاقة البصرية.

وعلى الصعيد التشريعي، استعرضت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الرؤية الاستراتيجية لحماية النشء رقميًا؛ والتي شملت مقترحات لتطوير التشريعات، وإلزام المنصات الرقمية بتوفير بيئة آمنة، وتنظيم الألعاب الإلكترونية، ودراسة وضع ضوابط لاستخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير آليات التحقق من العمر وحماية الخصوصية.

ثامنًا: حملة «أهلًا بالصيف».. دمج التوعية بالترفيه وتنمية المواهب



في إطار توحيد الجهود الميدانية للوصول إلى الأطفال في أماكن تجمعاتهم، نفذ المجلس حملة «أهلًا بالصيف» بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري و«يونيسف» ومؤسسات المجتمع المدني. واستهدفت الحملة الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا وأسرهم داخل الشواطئ العامة، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، والقرى الأكثر احتياجًا؛ حيث جمعت الأنشطة بين تنمية المواهب، والتوعية بالسلامة الشخصية وخط النجدة (16000)، وجلسات التربية الإيجابية للأسر، مع ضمان الدمج الكامل للأطفال ذوي الإعاقة.