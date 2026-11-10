رئيسة قومي الطفولة والأمومة تشارك في المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارا»

شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي عقده المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وبالتعاون مع منظمة الأسرة العربية ومنظمة تنمية المرأة.

وشهدت الدكتورة سحر السنباطي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور المستشارة سارة الشوري، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، ووفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، المستشار هشام جعفر رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، السفير محمد أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والسفيرة ميرفت التلاوي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة

وعلى هامش المؤتمر شاركت الدكتورة سحر السنباطي في الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي جاءت بعنوان «الدخل المستدام للمرأة ودوره في الحد من زواج الأطفال وعمل الأطفال».

وترأست الجلسة الأستاذة الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، بمشاركة السفيرة ميرفت التلاوي، نائبة رئيس منظمة الأسرة العربية، والسيدة نانسي نضور، مدير إدارة تمكين المرأة بوزارة الأسرة والعمل الاجتماعي والتضامن بدولة السنغال، والدكتورة هادية بهلول، الأمين العام لمنظمة الأسرة العربية بدولة تونس.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي خلال الجلسة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أحد أهم أدوات الوقاية من الممارسات التي تهدد حقوق الأطفال، وفي مقدمتها زواج الأطفال وعمل الأطفال، مشيرة إلى أن توفير دخل مستدام وآمن للأم يعزز قدرتها على تلبية احتياجات أطفالها، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، والاستمرار في تعليمهم وحمايتهم.

وأوضحت أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بعض الأسر قد تدفعها إلى اتخاذ قرارات تؤثر سلبًا على مستقبل أطفالها، مؤكدة أن الحل لا يكمن فقط في توعية الأسرة بما هو صحيح، وإنما في توفير الفرص التي تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح.

وقالت إن الأسرة قد لا تحتاج في بعض الأحيان إلى من يوجهها إلى التصرف الصحيح بقدر احتياجها إلى توفير الفرص والإمكانات التي تساعدها على اتخاذ القرارات السليمة، مؤكدة أن إتاحة فرص عمل آمنة للأمهات وتوفير دخل منتظم ومستدام لهن يعزز قدرتهن على الوفاء بمسؤولياتهن تجاه أطفالهن، وتأمين احتياجاتهم، والحفاظ على مستقبلهم.

وأكدت رئيسة المجلس أن الفقر قد يكون أحد دوافع زواج الأطفال أو دفعهم إلى العمل، لكنه ليس السبب الوحيد، موضحة أن هناك عوامل أخرى، من بينها الموروثات الاجتماعية، وضعف الوعي، وعدم تكافؤ الفرص.

وشددت على ضرورة التعامل مع هذه القضية من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التمكين الاقتصادي للأمهات، وتعليم الفتيات وحمايتهن، حتى لا تستمر دائرة الفقر والحرمان عبر الأجيال.

وأشارت السنباطي إلى أن التمكين الاقتصادي الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على توفير فرصة عمل مؤقتة، وإنما يجب أن يقوم على بناء مصدر دخل مستدام، إلى جانب التدريب والحماية الاجتماعية وتوفير فرص تسويق المنتجات.

وأكدت أهمية توجيه برامج التمكين الاقتصادي إلى الأسر الأكثر عرضة لمخاطر زواج الأطفال وعمل الأطفال، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت رئيسة المجلس أن تقييم برامج التمكين الاقتصادي يجب ألا يتوقف عند قياس عدد السيدات اللاتي حصلن على تدريب أو فرصة عمل، وإنما يجب أن يمتد إلى قياس الأثر الحقيقي لهذا التمكين على الأسرة وأطفالها.

ولفتت الدكتورة سحر السنباطي إلى أهمية المبادرات التي تربط بين التمكين الاقتصادي وحماية الأطفال، مشيرة إلى مبادرة «غزل بنات»، التي تقوم على تمكين الأمهات اقتصاديًا، وتوفير فرص لبناء قدرات الفتيات بما يتناسب مع أعمارهن، مع التأكيد على استمرارهن في التعليم وعدم تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون.

وأكدت أن الاستثمار في تمكين الأمهات يجب أن يتكامل مع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن، بما يسهم في كسر دوائر الفقر والحد من المخاطر التي قد تهدد مستقبل الأطفال.

وطرحت السنباطي عددًا من التوصيات، من بينها ربط برامج التمكين الاقتصادي للأمهات ببرامج حماية الأطفال ودعم استمرارهم في التعليم، وإعطاء الأولوية للأسر الأكثر عرضة لمخاطر زواج الأطفال وعمل الأطفال، وتوفير فرص تدريب وتشغيل ملائمة للأمهات مع دعم تسويق منتجاتهن واستدامة دخلهن.

كما أكدت أهمية إدراج مؤشرات لحماية الطفل ضمن تقييم نجاح برامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز التعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات المعنية بالحماية الاجتماعية والعمل والتعليم.

واختتمت الدكتورة سحر السنباطي مداخلتها بالتأكيد على أن الهدف من التمكين الاقتصادي للمرأة يتجاوز تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة، ليصل إلى حماية مستقبل الأطفال.

وقالت: «لأننا عندما نمكن أمًا اقتصاديًا، قد نمنح طفلة فرصة لاستكمال تعليمها، ونحمي طفلًا من العمل المبكر، ونساعد أسرة كاملة على الاستقرار».

وفي ختام الجلسة، حرصت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على تكريم المشاركات في الجلسة، تقديرًا لمشاركتهن الفاعلة وإسهاماتهن القيمة في إثراء النقاش وتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء أسرة أكثر استقرارًا.