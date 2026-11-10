هيجسيث: سنواصل العمل على حماية أمريكا وهزيمة أعدائنا وإعادة بناء الجيش

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إننا سنواصل العمل على حماية أمريكا وهزيمة أعدائنا وإعادة بناء الجيش.

وأضاف هيجسيث: أتحمل المسؤولية عن كل عملية من هذه العمليات، وأنه لا شيء من هذه الأمور يشكل جرائم أو جنحا جسيمة وإنما خلافات سياسية ذات طابع حزبي.

وأوضح وزير الحرب الأمريكي، أن ما يحدث الآن هي محاولات من الديمقراطيين ضد الرئيس ترامب، ولم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن تمت إقالة وزير الدفاع.

وأشار هيجسيت، إلى أن محاولة إقالتي هي استهداف للعسكريين الأمريكيين، ووصف وزير الحرب الأمريكي مسعى مجلس النواب لمساءلته وعزله بالمهزلة.

وتابع هيجسيث: الجمهوريون لا يزالون يسيطرون على الكونجرس وينبغي عليهم تحقيق مكاسب ما دامت الفرصة سانحة، وأن إجراءات المساءلة والعزل تظهر لأعدائنا أن الولايات المتحدة ستعاقب محاربيها وقادتها العسكريين بسبب تنفيذهم عمليات عسكرية قانونية.

ولفت، إلى أن عملياتنا العسكرية ضد إيران قانونية ودمرت قدراتها النووية وجيشها وفرضنا عليها حصارا حقق أهدافه لحماية الأمريكيين، وأتحمل المسؤولية عن كل عملية من العمليات التي قمنا بها في فنزويلا وإيران وضد سفن المخدرات بناء على أوامر من الرئيس ترامب.