هيجسيث يشكر ترامب على دعمه في مواجهة مساعي عزله داخل الكونجرس

وجه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث رسالة شكر علنية ومباشرة إلى الرئيس دونالد ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبراً عن امتنانه بعد الدعم الحازم الذي قدمه له ترامب في مواجهة مساعي عزله داخل الكونجرس

وكتب هيجسيث- في منشور عبر حسابه على الفيس بوك- "شكراً سيدي الرئيس.. مثلك، لن نتراجع أبداً ".

وجاء رد هيجسيث عقب تجديد ترامب دعمه له، في أعقاب تحرك عضو الكونجرس الجمهوري توماس ماسي للمطالبة بعزله، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة العمليات العسكرية الأمريكية في إيران واليمن وفنزويلا. وكان ترامب قد وصف مساعي عزله بأنها غير مبررة، معتبراً أن هيجسيث يستحق الإشادة بدلاً من المساءلة، وداعياً أعضاء الكونجرس إلى دعمه.

ويواجه هيجسيث ضغوطاً سياسية متزايدة على خلفية الحرب مع إيران، التي دخلت شهرها التاسع، وسط انتقادات بشأن إدارة العمليات العسكرية وتداعياتها الإقليمية والاقتصادية.

ويسعى ماسي إلى دفع الكونجرس للتصويت على إجراءات عزله، مستنداً إلى اتهامات تتعلق بقرارات الإدارة العسكرية في عدد من ساحات الصراع.