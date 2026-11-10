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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترشيد استهلاك الكهرباء.. خبير يكشف طرق توفير الطاقة وتقليل الهدر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع استمرار التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، تزداد أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل والمنشآت، باعتباره أحد الحلول المهمة لتقليل الهدر ومواجهة الضغوط على موارد الطاقة، خاصة مع تأثر مختلف دول العالم بتداعيات أزمة الطاقة.

وفي هذا السياق، وجه المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين بشأن خفض استهلاك الكهرباء، محذرًا من الإفراط في تشغيل أجهزة التكييف والإضاءة دون حاجة، ومؤكدًا أن مواجهة أزمة الطاقة مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة الجميع، وليس الجهات الحكومية وحدها.

أسامة كمال يوجه نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء

أكد المهندس أسامة كمال أن أزمة الطاقة الحالية أزمة عالمية، وأن مصر ليست بمعزل عن تداعياتها، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تغيير بعض السلوكيات اليومية المتعلقة باستهلاك الكهرباء، والاعتماد على أساليب أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وشدد وزير البترول الأسبق على ضرورة مشاركة المواطنين في جهود الترشيد، من خلال تقليل تشغيل الإضاءة غير الضرورية، وعدم ترك المصابيح مضاءة في الغرف الخالية، إلى جانب ضبط أجهزة التكييف والحد من استخدامها دون داعٍ.

وأوضح أن الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة يمكن أن يسهم في خفض معدلات الاستهلاك وتقليل الهدر، خاصة إذا تحولت إلى سلوك يومي داخل المنازل والمنشآت المختلفة.

5 نصائح مهمة لتوفير استهلاك الكهرباء

وفي ظل الدعوات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، يمكن للمواطنين اتباع عدد من الإجراءات التي تساعد على تقليل استهلاك الكهرباء، أبرزها:

إطفاء الأنوار في الغرف والأماكن غير المستخدمة.

عدم تشغيل أجهزة التكييف دون حاجة.

ضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة مناسبة.

فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة لتقليل الاستهلاك.

تجنب تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك في الوقت نفسه دون ضرورة.

أسامة كمال يحذر المصانع من عدم التوسع في الطاقة المتجددة

وفي سياق متصل، تطرق وزير البترول الأسبق إلى أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة داخل المصانع، مؤكدًا ضرورة زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي بصورة سنوية.

وحذر من أن عدم التزام المصانع بزيادة مكون الطاقة المتجددة قد يعرض منتجاتها لغرامات، وهو ما قد يؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، خاصة مع اتجاه العديد من الأسواق العالمية إلى تطبيق اشتراطات بيئية مرتبطة بمصادر الطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج.

الطاقة المتجددة تدعم تنافسية المنتجات المصرية

وأشار أسامة كمال إلى أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لم يعد مجرد خيار إضافي أمام القطاع الصناعي، بل أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية والحفاظ على فرص المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة داخل المصانع تسهم في التعامل مع المتطلبات البيئية الجديدة، وتدعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة والتصدير.

ترشيد الكهرباء مسؤولية مشتركة لمواجهة أزمة الطاقة

وشدد وزير البترول الأسبق على أن مواجهة أزمة الطاقة تتطلب تكاتف جهود الدولة والمواطنين والقطاع الصناعي، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك والحد من الهدر، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد أن الترشيد يبدأ من السلوكيات اليومية البسيطة داخل المنازل، مثل إطفاء الأنوار غير المستخدمة وضبط أجهزة التكييف، وصولًا إلى تطوير أنماط استهلاك الطاقة في المصانع والمنشآت الكبرى، بما يساعد على مواجهة التحديات الحالية وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.

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