لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

كشف الإعلامي سيف زاهر عن كواليس جديدة تتعلق بالصورة الأخيرة التي نشرها النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، عقب مواجهة ألانيا سبور، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره رافعًا إشارة النصر ومخرجًا لسانه.

وربطت بعض الجماهير الصورة برحيل حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، معتبرة أنها قد تحمل رسالة غير مباشرة من قائد الفراعنة السابق تجاه الجهاز الفني السابق، وهو ما فتح باب التكهنات خلال الساعات الماضية.

سيف زاهر ينقل رد محمد صلاح على الأزمة

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته التلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إنه تواصل مع أحد المقربين للغاية من محمد صلاح، والذي نقل له حقيقة موقف اللاعب من التفسيرات التي صاحبت الصورة، وما تردد بشأن ارتباطها برحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن منتخب مصر.

وأوضح زاهر أن صلاح نفى بشكل قاطع أن تكون الصورة تحمل أي إساءة أو رسالة موجهة إلى الجهاز الفني السابق، مؤكدًا أنه قال: «أنا لا عملت كده ولا عمري هعمل كده».

وأضاف أن الصورة لم تكن لها علاقة بأزمة المنتخب أو رحيل حسام حسن، وإنما جاءت للتعبير عن نجاح اللاعب في الرد على الانتقادات التي تعرض لها عقب انتقاله إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

محمد صلاح يرد على المشككين في تجربته التركية

وأشار زاهر إلى أن محمد صلاح تعرض لانتقادات عديدة وقت اختياره الانتقال إلى طرابزون سبور، حيث اعتبر البعض أن التجربة لا تتناسب مع قيمته الفنية وتاريخه الكبير، ووصف آخرون خطوته بأنها مجرد نزهة كروية.

لكن النجم المصري نجح في تحويل هذه الانتقادات إلى حافز إضافي، بعدما ساهم في ظهور فريقه بصورة قوية، وتحوله إلى أحد المنافسين على لقب الدوري التركي.

واختتم سيف زاهر تصريحاته بالتأكيد على ثقته في رواية محمد صلاح، مشيرًا إلى معرفته بطبيعة اللاعب وشخصيته الاحترافية، وابتعاده عن افتعال الأزمات أو توجيه الرسائل غير المباشرة، مؤكدًا أن الصورة كانت احتفالًا بالنجاح وإثباتًا للذات، وليست هجومًا على أي شخص