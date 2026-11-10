هاني حتحوت يكشف سر رحيل باسم علي عن الجهاز الفني لمنتخب مصر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، سر رحيل باسم علي، عن الجهاز الفني لمنتخب مصر الجديد بعد 24 ساعة فقط من الإعلان الرسمي.

وأضاف في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن إم تي" أن باسم علي لا يمتلك الرخصة التدريبية a بل يمتلك الرخصة التدريبية c فقط وذلك مخالف للوائح الكاف.



وأوضح أن الكاف قد منح مهلة لطارق سليمان من قبل - الذي يمتلك رخصة b - لأنه كان مرتبط بعقد قديم لذلك سُمح له عكس باسم علي الذي يرتبط بعقد جديد لذلك رحل عن الجهاز الفني.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة اقترح من قبل تواجد محمد عبد الواحد في الجهاز الفني الجديد ولكن علي ماهر رفض وطلب اختيار الاسماء الذي يرغب في العمل معها.

وواصل أن علي ماهر اجتمع منذ قليل مع هاني أبو ريدة لمناقشة بديل باسم علي، واسم محمد عبد الواحد عاد من جديد نظرًا لارتباطه بعقد مع الاتحاد.

واختتم أن علي ماهر طلب مهلة وطلب أسماء المدربين الحاصلين على رخصة a من أجل حسم الاسم النهائي لبديل باسم علي.