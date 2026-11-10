ليس الاتحاد.. نادِ سعودي مهتم بالتعاقد مع إمام عاشور والأهلي يرحب

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن أحد الأندية السعودية أبدى اهتمامه بالتعاقد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح في تصريحات لبرنامج "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن إم تي" أن مصدر مقرب من إمام عاشور قال لنا إن هناك اهتمام من نادي نيوم السعودي لضم اللاعب بجانب عرض نادي الاتحاد السعودي.

وأشار إلى أنه من جانب الأهلي رحب المسؤولين برحيل اللاعب في حال تلقي عرض مادي مناسب ويليق باللاعب.

وكان قد كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن طلب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة موقفه داخل الفريق ومعرفة أسباب ابتعاده عن الحسابات الفنية للمدرب المغربي الحسين عموتة بخلاف تلقيه عروض شفهية من الدوري السعودي مؤخراً.

تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي



وأوضح المصدر أن إمام عاشور يرغب في الوقوف على أسباب خروجه من حسابات الجهاز الفني، والاستفسار عن موقفه خلال المرحلة المقبلة، في ظل رغبته في استعادة مكانه داخل تشكيل الفريق والعودة للمشاركة بصورة منتظمة.