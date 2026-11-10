هاني حتحوت: العروض الخليجية وسقف الرواتب تعرقل بقاء نجم الأهلي

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن المغرب أشرف بن شرقي، لاعب فريق الأهلي، تلقى عروض خليجية خلال الفترة الماضية للانضمام إلى أحدهما بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن إم تي أي" العرضان الأول والثاني أندية من الدوري السعودي، بينما جاء العرض الثالث من أحد أندية الدوري القطري، وتتمسك إدارة الأهلي ببقاء بن شرقي.

وأشار إلى أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يرى أن بن شرقي يمثل عنصرًا لا غنى عنه في تشكيل الفريق، وتتمثل العقبة الرئيسية أمام استمرار اللاعب في ملف المقابل المالي، بعد وضع الأهلي سقفًا جديدًا للرواتب، ضمن سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي داخل الفريق.



وأوضح أن إدارة النادي حددت مبلغ مليون و100 ألف دولار كحد أقصى لتجديد عقد بن شرقي في الموسم الواحد، وهو الرقم الذي تراه الإدارة مناسبًا وفقًا للسقف المالي الجديد، إذ يرفض بن شرقي تخفيض راتبه، خاصة أنه يتقاضى حاليًا مليونًا و900 ألف دولار سنويًا، كما يرغب في زيادة هذا المبلغ عند توقيع عقده الجديد.

وأكمل أن الأيام المقبلة ستكشف عن موقف بن شرقي النهائي، سواء بالاستمرار مع الأهلي أو الانتقال إلى أحد العروض الخليجية.

واختتم أن المعطيات الحالية تشير إلى أن تمسك الأهلي بسقف الرواتب، مقابل رفض اللاعب تخفيض راتبه، قد يدفع النجم المغربي إلى مغادرة الفريق عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.