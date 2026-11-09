"قشرة الخشب" وتطبيقاتها الجمالية.. تفاصيل الورشة الفنية المتخصصة بوكالة الغوري

أُقيمت اليوم فعاليات الورشة الفنية المتخصصة لفن "قشرة الخشب" وتطبيقاته الجمالية المتميزة، بمقر وكالة الغوري، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، وفي إطار الحفاظ على الحرف التراثية والفنون التطبيقية، وفقا لخطة قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، وبإشراف الإدارة العامة لمراكز البحوث التراثية والإدارة العامة للتسويق الفني.

شهدت الورشة تفاعلاً كبيرا وأنشطة مكثفة؛ حيث تواصل العمل بدقة بالغة على استكمال لصق وتثبيت القصاصات الخشبية فوق التصاميم المختلفة لإبراز تكوينات فنية متناسقة تعكس دقة الصنعة والذوق الرفيع.

كما تضمنت فعاليات اليوم تدريبا عمليا متقدما على خطوات تركيب "الفلوتو" بدقة لتعزيز الإطار الجمالي والهيكلي للقطع الفنية.

وفي ختام فعاليات اليوم، بدأ المشاركون في أعمال المراجعة والتحضير لمرحلة التشطيب النهائي ("التفنيش")، وذلك لضمان خروج الأعمال الفنية بأعلى معايير الجودة والإتقان.



يُذكر أن الورشة تُقام تحت إشراف نخبة من الفنانين المتخصصين وهم: الفنان محمود فاضل، والفنان محمد السيد.