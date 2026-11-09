هل يجوز إفشاء السر لمنع وقوع ضرر؟.. الإفتاء يوضح الضوابط

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في التعامل مع أسرار الآخرين هو عدم إفشائها أو التحدث بها، حفاظًا على الأمانة والخصوصية، لكن إذا تعلق الأمر بضرر محقق قد يقع على شخص، وكان بالإمكان منع هذا الضرر، فلا مانع من إبلاغ من يستطيع التدخل لدفعه.

الإفتاء: الحفاظ على السر يظل هو الأصل إلا عند وجود ضرر محقق

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن جواز التحدث في هذه الحالة يكون في أضيق نطاق ممكن، ولا يتحول إلى مبرر لنشر السر أو تداوله بين الناس.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإفصاح يجب أن يقتصر على الشخص الذي يملك القدرة على منع الضرر، أو من يلزم اطلاعه على الأمر لتحقيق هذه الغاية، وأن يكون الحديث بالقدر الضروري فقط، دون تجاوز إلى أشخاص لا علاقة لهم بالموقف.

وشدد الشيخ أحمد وسام على أن الحفاظ على السر يظل هو الأصل، وأن الاستثناء لا يُلجأ إليه إلا عند وجود ضرر محقق وإمكان دفعه، مع الالتزام بالحدود التي تمنع انتشار السر أو إساءة استخدامه.