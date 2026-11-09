صندوق النفط النرويجي: ارتفاع أسعار الطاقة المتجددة يبطئ الاستثمارات

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، أحد أكبر مالكي الشركات المدرجة في العالم، إن ارتفاع أسعار أصول الطاقة المتجددة يعرقل خططه لزيادة استثماراته في هذا القطاع، رغم رغبته في توسيع محفظته من مشروعات الطاقة النظيفة.

ويمتلك الصندوق- المعروف باسم صندوق النفط النرويجي- أصولًا مدارة بقيمة 21.2 تريليون كرونة نرويجية، فيما يرى هارالد فون هايدن، رئيس قطاع الطاقة والبنية التحتية في الصندوق، أن أسعار أصول الطاقة المتجددة أصبحت مرتفعة للغاية، ما يجعل إتمام صفقات جديدة أكثر صعوبة.

واستثمر الصندوق نحو 11 مليار يورو في البنية التحتية للطاقة المتجددة العام الماضي، لكن حجم الاستثمارات تراجع هذا العام إلى ما يزيد قليلًا على 2 مليار يورو، وفقًا لفون هايدن، في انخفاض كبير يعكس صعوبة العثور على فرص استثمارية بأسعار مناسبة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وقال فون هايدن: "الأمر لا يتعلق بأننا لا نحاول، نريد الاستثمار بشكل أكبر، لكن ذلك يعتمد على عدة عوامل. لقد أصبح السوق سوقًا للبائعين بدلًا من أن يكون سوقًا للمشترين".

ويستهدف الصندوق زيادة حصة استثمارات الطاقة المتجددة إلى 2% من إجمالي قيمة محفظته، بينما تبلغ الحصة حاليًا نحو 0.5%، أو 1% عند احتساب الالتزامات الاستثمارية القائمة، ما يعني أن ارتفاع الأسعار يمثل عائقًا أمام تسريع وتيرة التوسع في هذا القطاع.