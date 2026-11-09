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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجامعة البريطانية تطلق اسم مؤسسها محمد فريد خميس على مسرحها الرئيسي تخليدا لذكراه

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية
أ ش أ

أطلقت الجامعة البريطانية في مصر اسم مؤسسها الراحل محمد فريد خميس، على مسرحها الرئيسي، خلال احتفالية أقيمت، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وبحضور السيدة فريدة خميس رئيس مجلس الأمناء، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والشخصيات العامة.

شارك في الاحتفالية السير ديريك بلامبي نائب الرئيس الشرفي للجامعة، والدكتور مصطفى الفقي عضو مجلس الأمناء وأول رئيس للجامعة، والسفير عمرو موسى، والسيدة ياسمين خميس نائب رئيس مجلس الأمناء، والسفيرة نبيلة مكرم، والدكتورة نادية الزخاري.

وأكدت السيدة فريدة خميس أن إطلاق اسم والدها على مسرح الجامعة يمثل تكريمًا لمسيرته وإيمانه بدور التعليم في بناء الإنسان، مشيرة إلى أنه لم يكن يستهدف من تأسيس الجامعة مجرد إنشاء مؤسسة تعليمية، وإنما إعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا والمشاركة في صناعة المستقبل.

بدوره، أوضح الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة أن إطلاق اسم المؤسس على المسرح يمثل محطة مهمة في تاريخ الجامعة، وتعبيرًا عن الوفاء لرؤيته التي قامت على الاستثمار في الإنسان والشباب، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة البناء على إرثه الأكاديمي والمجتمعي.

وأعلن رئيس الجامعة إطلاق مكتب العمل الخيري وتنمية الموارد (Office of Philanthropy)، على أن يبدأ عمله بصورة كاملة مطلع العام المقبل، بهدف تعزيز الشراكات وتوسيع الموارد المخصصة للمنح الدراسية، وإتاحة فرص التعليم المتميز للطلاب المتفوقين، بما يضمن عدم تحول التحديات المادية دون استكمال تعليمهم.

وبدوره، أكد السير ديريك بلامبي أن تأسيس الجامعة مثل خطوة مهمة في تطوير التعاون التعليمي بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن الراحل محمد فريد خميس امتلك رؤية أسهمت في تحويل فكرة إنشاء الجامعة إلى صرح أكاديمي أتاح فرص التعليم لآلاف الطلاب والخريجين.

وبدوره، أشاد الدكتور مصطفى الفقي بمسيرة محمد فريد خميس، واصفًا إياه بأنه نموذج جمع بين العمل الصناعي والإيمان بدور التعليم في نهضة الأوطان، مشيرًا إلى اهتمامه بتوفير فرص تعليمية متميزة لأوائل الثانوية العامة ورعاية الطلاب المتفوقين.

الجامعة البريطانية مصر الراحل محمد فريد خميس

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