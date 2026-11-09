مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا

كشف يوسف كوتشوك، المدير الرياضي لنادي كونيا سبور التركي، عن موقف مهاجم الفريق مصطفى محمد من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل، بعد غيابه عن القائمة التي أعلنها علي ماهر أمس.

وأكد كوتشوك أن إدارة النادي لم تتلق أي مخاطبات رسمية من اتحاد الكرة المصري بشأن استدعاء مصطفى محمد، سواء خلال الفترة المحددة لإرسال طلبات ضم اللاعبين المحترفين أو بشكل استثنائي.

وأشار المدير الرياضي إلى أن منتخب مصر لم يتواصل مع إدارة كونيا سبور لطلب ضم اللاعب، معربًا عن اعتقاده بأن الجهاز الفني للمنتخب لن يتقدم بطلب لاستدعائه خلال المعسكر المقبل.

وأضاف كوتشوك أن مصطفى محمد لا يقدم حاليًا المستوى الذي يؤهله للانضمام إلى المنتخب، مؤكدًا أن أداء المهاجم المصري مع كونيا سبور أصبح واضحًا للجميع خلال الفترة الحالية.