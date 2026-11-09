هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك

نفى هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، الأنباء المتداولة بشأن هدم البوابة الرئيسية للنادي أو تنفيذ أعمال تطوير في ممر فاروق، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أنه لا توجد أي أعمال هدم للبوابة الرئيسية لنادي الزمالك، كما لا توجد أعمال تطوير في ممر فاروق، مشددًا على أن ما يحدث داخل النادي حاليًا يقتصر على أعمال التطوير والصيانة فقط.

الزمالك يستعد لمواجهة الجونة في الدوري

ويحل الزمالك ضيفا على الجونة يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريق خاصة مع اقتراب انطلاق دور المجموعات الأفريقي ورغبة الجهاز الفني في الوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل التحديات القارية.

الأفريقي التونسي يفتتح مشوار الزمالك الأفريقي

وعلى الصعيد القاري، يستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة النادي الأفريقي التونسي يوم السبت 28 نوفمبر في لقاء مرتقب يمثل بداية رحلة الفريق نحو المنافسة على اللقب القاري.

ويخوض الزمالك منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه النادي الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني وهي مجموعة قوية تتطلب تحقيق انطلاقة إيجابية وحصد أكبر عدد من النقاط.

