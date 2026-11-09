الخمول الذهني لدى النساء.. أسباب وعلاج الإرهاق الدماغي المزمن

​يعد الخمول الذهني لدى النساء من المشكلات العصرية التى أصبحت شائعة بين النساء من جميع الأعمار وتجعلهن غير قدرات على القيام بأبسط المهام اليومية.



ووفقا لما جاء في موقع webmd ​تشعر الكثير من النساء في بعض الأحيان بأن العقل متوقف عن العمل، وتعانين من ضبابية التفكير والنسيان المستمر رغم كفاية ساعات نوم وهذا ليس مجرد بالإرهاق البدني، بل يُعرف طبياً بـ "الإرهاق الدماغي" أو الضباب الذهني أو الارهاق الذهني .

الخمول والإرهاق الذهني



​توضح الدراسات أن النساء يتعرضن لهذا النوع من الخمول بنسبة أكبر نتيجة التفكير المستمر والتخطيط لإدارة المنزل و العمل والأسرة في آن واحد و هذا الإجهاد المستمر يستهلك طاقة الفص المخي المسؤول عن التركيز واتخاذ القرار، مما يسبب شعوراً بالإحباط والصداع الخفيف.

علاج الارهاق الذهني

ويكن علاج الارهاق الذهني والعصبي المستمر في تطبيق تقنيات تساعد على الاسترخاء وتصفية العقل مثل التفريغ الذهني بكتابة المهام،و أخذ فترات راحة قصيرة تماماً من الشاشات والتفكير (Micro-breaks)، وممارسة تمارين التنفس العميق والامتنان حيث تساعد بقوة في إعادة ضبط كفاءة الدماغ واستعادة النشاط.

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