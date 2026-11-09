أخبار السيارات| هوندا تطرح Alpha أول SUV كهربائية عالمية إنتاج هندي.. بي واي دي تستعد لمنافسة رولز رويس بسيارة فاخرة في أبوظبي

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مواصفات نيسان باترول 2027 الجديدة

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة (BYD) الصينية عن طرازها الفاخر الجديد بالكامل «يانج وانج ألتير» – المعروف في السوق الصينية باسم «دينج ياو» – خلال حدث عالمي أقيم بالعاصمة الإمارتية أبوظبي.

كشفت شركة «هوندا» اليابانية رسميًا عن تسمية طرازها الكهربائي المرتقب باسم «هوندا ألفا»، مشيرة إلى تحديد 2 ديسمبر 2026 موعدًا للكشف العالمي الأول عن السيارة.

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت تسلا عن نهاية طرازها سايبرترك الإنتاجي داخل مصنع جيجافاكتوري تكساس، وذلك بعد اعلان إيلون ماسك عن خطة لخفض إنتاج البيك أب الكهربائية تدريجياً بحلول منتصف 2027.