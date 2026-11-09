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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمعية كتاب البيئة والتنمية ومؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي تطلقان مبادرة ومسابقة كلمة على بردي

جمعية كتاب البيئة
جمعية كتاب البيئة
أ ش أ

أطلقت جمعية كتاب البيئة والتنمية، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، اليوم الاثنين، مبادرة ومسابقة «كلمة على بردي»، وذلك في إطار مبادرة «من البردي الأخضر إلى الفن الخالد»، خلال ندوة عقدت بمركز تدريب نقابة الصحفيين، بهدف إحياء زراعة نبات البردي المصري واستعادة مكانته الحضارية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة منه في المجالات الفنية والإبداعية والاقتصادية.

وأكد الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، أن نبات البردي يمثل أحد الشواهد المهمة على عبقرية الحضارة المصرية القديمة، حيث ارتبط بصناعة الورق وتسجيل المعرفة والتاريخ والأدب، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف إعادة هذا النبات إلى دائرة الاهتمام باعتباره تراثا حيا يمكن توظيفه في الإبداع والتنمية وخلق فرص جديدة للمجتمعات المنتجة.

وقال إن إطلاق المبادرة يمثل ثمرة للتعاون البناء بين جمعية كتاب البيئة والتنمية ومؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، ويعكس إيمان الجانبين بأهمية تكامل الإعلام والثقافة والفن في نشر الوعي البيئي، والحفاظ على التراث، ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأضاف أن الجمعية تحرص على بناء شراكات مع المؤسسات الحكومية والثقافية والدولية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز الوعي البيئي من خلال الندوات وورش العمل والفعاليات المختلفة.

من جانبها، أكدت راندة فؤاد، رئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، أن المبادرة تستهدف إعادة إحياء نبات البردي باعتباره أحد مكونات الهوية المصرية، وتحويل قرية قراموس بمحافظة الشرقية إلى قرية نموذجية متخصصة في زراعة البردي وتصنيعه، على غرار قرية تونس بالفيوم المشهورة بصناعة الفخار، وقرية الحرانية المشهورة بصناعة السجاد.

وأوضحت أن زراعة البردي في مصر تواجه تحديات تتعلق بتراجع المساحات المزروعة وضعف العائد الاقتصادي للمزارعين والحرفيين، مشيرة إلى أن المساحات التي كانت تصل إلى نحو 500 فدان في سبعينيات القرن الماضي انخفضت إلى قرابة 100 فدان حاليا، وهو ما يمثل ناقوس خطر يستدعي التحرك للحفاظ على هذه الحرفة التراثية.

وأضافت أن المؤسسة بدأت العمل على أرض الواقع في قرية قراموس، وأبرمت بروتوكول تعاون مع محافظة الشرقية لتنفيذ عدد من ورش العمل والأنشطة الهادفة إلى تطوير زراعة البردي وصناعته، وتحسين فرص تسويقه وتعزيز العائد الاقتصادي للعاملين في هذه الحرفة.

وأشارت إلى أن المؤسسة نجحت في تشجيع عدد من كبار الفنانين التشكيليين والشباب على استخدام ورق البردي في أعمالهم الفنية، وإعادة تقديمه كخامة للإبداع المعاصر، لافتة إلى تنظيم معرض فني بالمتحف المصري بالتحرير العام الماضي، شارك فيه فنانون من أجيال مختلفة، إلى جانب تنظيم مسابقة لشباب الفنانين، وشهد المعرض إقبالا ونجاحا كبيرين.

وأضافت أن المؤسسة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية، حيث وقعت بروتوكولات تعاون مع محافظة الشرقية ومؤسسة زاهي حواس، كما تسعى إلى التعاون مع المجلس الأعلى للآثار لدعم جهود إحياء هذه الصناعة التراثية واستدامتها.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، أن مشروع إحياء زراعة البردي يجمع بين الأبعاد البيئية والتراثية والاقتصادية، ويتيح إعادة توظيف أحد الموارد الطبيعية المرتبطة بتاريخ مصر في صناعة الورق والأعمال الفنية والحرف اليدوية.

وأوضح أن نبات البردي يمكن أن يسهم، من خلال جذوره والكائنات الدقيقة المرتبطة بها، في تحسين جودة المياه والمساعدة في امتصاص بعض الملوثات والعناصر، ومنها بعض المعادن الثقيلة، مشددا على أن فاعلية ذلك تتوقف على نوع الملوثات وظروف الموقع وطريقة الزراعة والمتابعة، وأن استخدام النبات لا يمثل بديلا عن المعالجة المتكاملة للمياه والحد من مصادر التلوث.

وأشار إلى أهمية الإدارة العلمية لزراعة البردي وحصاده، لتجنب انتشاره بصورة غير منضبطة أو تأثير كثافته على حركة المياه والنباتات الأخرى، مع ضرورة اختيار المواقع المناسبة ومتابعة جودة المياه وفحص المحصول، والتأكد من سلامته قبل استخدامه في صناعة الورق والمنتجات الفنية.

وشدد على أهمية الاستفادة من أجزاء النبات وبقاياه بطرق آمنة، بما يدعم مفاهيم الاقتصاد الدائري ويحد من إهدار الموارد، ويوفر فرصا لدعم الفنانين والحرفيين وتشجيع الإنتاج المحلي.

وأكد أن نجاح المشروع يتطلب الجمع بين التخطيط العلمي والإدارة البيئية السليمة والجدوى الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على نبات البردي وإحياء الحرفة المرتبطة به، وتقديم نموذج يجمع بين حماية البيئة وصون التراث وفتح آفاق جديدة للإبداع والتنمية.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، أن نبات البردي ليس مجرد خامة ارتبطت بصناعة الورق في الماضي، بل يمثل صفحة مفتوحة من تاريخ الفن المصري، لا تزال تحمل فرصا واسعة لإبداعات الحاضر والمستقبل.

وأوضح أن أهمية ورق البردي لا تقتصر على قيمته التاريخية والفنية، وإنما تمتد إلى دوره في تعزيز وعي الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على التراث والموارد الطبيعية، مشيرا إلى أنه يقدم نموذجا مبكرا للاستدامة من خلال الاستفادة من خامة طبيعية متجددة وتحويلها إلى منتج يحمل قيمة ثقافية وجمالية.

وأضاف الدكتور اشرف رضا أن إعادة إحياء استخدام البردي وتطوير تقنياته ودمجه في التجارب الفنية المعاصرة يفتح آفاقا جديدة أمام الفنانين الشباب، ويشجعهم على اكتشاف الخامات المستمدة من بيئتهم المحلية وتوظيفها في التعبير والابتكار.

وشدد على أن الحفاظ على البردي وتطوير استخداماته لا يمثل مجرد استعادة لتقليد تاريخي، بل استثمارا في المستقبل وصونا للهوية الثقافية والحضارية المصرية، بما يضمن انتقال هذا التراث من جيل إلى آخر، وتقديمه للعالم بروح معاصرة ورؤية مستدامة.

الدكتور محمود بكر جمعية كتاب البيئة والتنمية مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي

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