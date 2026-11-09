تعاون حكومي للترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور محمد أحمد إبراهيم، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والوفد المرافق له، بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتكثيف جهود الترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة.

واستعرض اللقاء المقومات الاستراتيجية لمنطقة المثلث الذهبي، وما تتمتع به من ثروات معدنية متنوعة وموقع جغرافي متميز يربط بين وادي النيل وساحل البحر الأحمر، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.

الترويج للفرص بمنطقة المثلث الذهبي

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالاستثمار، ودعم جهود الترويج للمقومات والفرص الواعدة بمنطقة المثلث الذهبي، والعمل على تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة للمشروعات المستهدفة، بما يسهم في تحويل الإمكانات المتاحة بالمنطقة إلى مشروعات استثمارية عنقودية تدعم جهود التنمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد أحمد إبراهيم إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعريف بالمزايا والحوافز الاستثمارية المتاحة بالمنطقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، والعمل على جذب استثمارات تسهم في تعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، وإقامة مشروعات تعدينية وصناعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وناقش الجانبان إمكانية تخصيص مقر تمثيل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي داخل مركز خدمات المستثمرين بمحافظة قنا، بما ييسر التواصل المباشر مع المستثمرين ويعزز تعريفهم بالفرص المتاحة بالمنطقة، إلى جانب بحث آليات إدراج هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية والترويج لها، وتشجيع إقامة تجمعات صناعية تدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وجذب المزيد من الاستثمارات.