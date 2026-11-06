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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار وشئون البيئة يبحثان تعزيز التكامل بشأن منظومة سجل البيانات البيئية الموحد

الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء
الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء
علياء فوزى

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي برنامج الصناعات الخضراء المستدامة بجهاز شئون البيئة، لبحث آليات تطبيق منظومة «سجل البيانات البيئية الموحد» على المنشآت الصناعية، وتيسير إجراءات التسجيل واستيفاء متطلباته، خاصة المنشآت العاملة بالمناطق الحرة والاستثمارية.

وشارك في الاجتماع الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، إلى جانب فريق العمل المعني بتنفيذ المنظومة وعدد من قيادات وممثلي القطاعات المختصة بالهيئة.

توحيد مصادر البيانات البيئية 

وتناول الاجتماع آليات توحيد مصادر البيانات البيئية وتبسيط إجراءات التسجيل وتحديث البيانات ومراجعتها والتحقق من صحتها، بما يدعم اتخاذ القرار ويحسن الأداء البيئي للمنشآت الصناعية، ويساعدها على مواكبة المتطلبات البيئية للأسواق الدولية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

كما بحث الجانبان آليات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، وتحديد المسؤوليات الفنية وصلاحيات الاطلاع، بما يسهم في تجنب تكرار طلب البيانات من المستثمرين، مع ضمان سرية المعلومات وأمنها، فضلًا عن توفير الدعم الفني اللازم لمساعدة المنشآت على استكمال بياناتها وتصحيحها والتعامل مع التحديات الفنية.

وناقش المشاركون تنظيم ورش عمل وفعاليات توعوية مشتركة، خاصة للشركات العاملة بالمناطق الحرة والاستثمارية والمنشآت المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تحديد نقاط اتصال بين الجانبين وبحث تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة تطبيق المنظومة ورصد التحديات واقتراح الحلول المناسبة.

كما بحث الاجتماع إعداد بروتوكول تعاون بين الجانبين لتنظيم آليات التنسيق وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج لبناء القدرات وتطوير التكامل الإلكتروني.

هيئة الاستثمار المنشآت الصناعية برنامج الصناعات الخضراء البيانات البيئية الموحد جهاز شئون البيئة

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