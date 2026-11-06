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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يجهز خطة هجومية ضد حزب الله حال انخراطه في الحرب

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
القسم الخارجي

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن استعدادات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحسبًا لانخراط حزب الله اللبناني في أي مواجهة إقليمية محتملة، بالتزامن مع احتمالات تجدد الحرب بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وضعت سيناريوهات هجومية للتعامل مع أي تصعيد على الجبهة اللبنانية.

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ومخاوف من اتساع نطاق المواجهة لتشمل عدة جبهات، خصوصًا إذا قرر حزب الله التدخل عسكريًا إلى جانب إيران.

خطة هجومية إسرائيلية لمواجهة حزب الله

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي يدرس خيارات عسكرية متعددة للتعامل مع أي تدخل محتمل من حزب الله، تشمل تكثيف الضربات الجوية والعمليات البرية واستهداف البنية العسكرية للحزب في لبنان.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، في تقرير نشرته الأول من نوفمبر 2026، عن سيناريو عسكري أوسع يتضمن احتمال التقدم نحو مدن لبنانية رئيسية، بينها صور وصيدا والنبطية، إلى جانب تنفيذ ضربات بحرية وجوية مكثفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح البحرية الإسرائيلي قد يؤدي دورًا محوريًا في أي مواجهة مقبلة، مع احتمال فرض حصار بحري على مرفأي بيروت وطرابلس، واستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.

تعزيز الجاهزية العسكرية على الجبهة الشمالية

وتتضمن الاستعدادات الإسرائيلية إعادة تأهيل اللواء السابع المدرع، بعد فترة طويلة من العمليات العسكرية في لبنان، تمهيدًا لإجراء تدريبات عسكرية في هضبة الجولان، بهدف رفع الجاهزية القتالية والاستعداد للتحرك السريع عند الحاجة.

وتعكس هذه التحركات اهتمام القيادة العسكرية الإسرائيلية بالاستعداد لاحتمالات تعدد الجبهات، خصوصًا في ظل انشغال القوات الجوية بمهام محتملة على الجبهة الإيرانية.

مخاوف من اتساع الحرب إلى لبنان

وتثير هذه الخطط مخاوف من عودة المواجهات العسكرية واسعة النطاق إلى الأراضي اللبنانية، وما قد يترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية ونزوح السكان من المناطق الجنوبية.

كما تتزامن الاستعدادات مع تحركات دبلوماسية وضغوط دولية لمنع انخراط لبنان في مواجهة إقليمية جديدة، وسط مطالبات للحكومة اللبنانية بالعمل على تجنيب البلاد تداعيات أي تصعيد عسكري.

هل تقترب المنطقة من مواجهة جديدة؟

ويرتبط تنفيذ السيناريوهات العسكرية الإسرائيلية المحتملة بطبيعة التطورات الإقليمية وموقف حزب الله من أي مواجهة جديدة مع إيران.

ولا تعني التقارير المتعلقة بإعداد الخطط العسكرية أن قرار تنفيذ عملية واسعة قد اتُّخذ بالفعل، إذ تظل هذه السيناريوهات مرتبطة بالتطورات الميدانية والقرارات السياسية والعسكرية.

وبين الاستعدادات الإسرائيلية والتحركات الدبلوماسية، يبقى لبنان أمام تحديات أمنية وسياسية معقدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول أي مواجهة إقليمية إلى حرب متعددة الجبهات.

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