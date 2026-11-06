سحب منخفضة تغطي سماء القاهرة الكبرى والسواحل.. وأمطار متفرقة | الطقس

نشرت هيئة الأرصاد، صورًا من الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

سحب ممطرة على القاهرة الكبرى

كما تتكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وبصورة عشوائية، يصاحب ذلك استمرار الأجواء الباردة ونشاط الرياح.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية أو اصطحاب چاكيت أثناء الخروج ليلاً.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس معتدل، اليوم، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وشهد الطقس صباجا، نشاط شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

مناطق الأمطار على مختلف المحافظات

وتشهد البلاد فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، خاصة على بعض المناطق مثل مطروح، العلمين، الإسكندرية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تكون رعدية أحياناً جنوباً على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

ويشهد الطقس اليوم، نشاطاً للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء مما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كما تشهد السواحل البحرية اضطراباً واضحاً على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط في مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، والعريش، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.