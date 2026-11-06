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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب نزل تاني.. هبوط عيار 21 والجنيه الذهب مساء اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
قسم الاقتصاد

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الهبوط، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6,215 جنيهًا للبيع و6,175 جنيهًا للشراء، متراجعًا بنحو 40 جنيهًا، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيه؛ ليسجل 49,720 جنيهًا للبيع و49,400 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,105 جنيهات للبيع و7,055 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 5,325 جنيهًا للبيع و5,295 جنيهًا للشراء.

قائمة أسعار الذهب وفق آخر تحديث

سعر الذهب عيار 24: 7,105 جنيهات للبيع و7,055 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6,215 جنيهًا للبيع و6,175 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5,325 جنيهًا للبيع و5,295 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4,145 جنيهًا للبيع و4,115 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 49,720 جنيهًا للبيع و49,400 جنيه للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه: 220,925 جنيهًا للبيع و219,500 جنيه للشراء.

سعر الأونصة عالميًا: 4,049.07 دولار.

دولار الصاغة: 54.56 جنيه، مقابل 53.91 جنيه في البنك.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية، لتسجل مستويات أقل خلال التعاملات، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية والمحلية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6,215 جنيهًا للبيع و6,175 جنيهًا للشراء، منخفضًا بنحو 40 جنيهًا وفقًا للتحديث المعلن.

كما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,105 جنيهات للبيع و7,055 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5,325 جنيهًا للبيع و5,295 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 14 إلى 4,145 جنيهًا للبيع و4,115 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع استمرار تراجع الأسعار في السوق المحلية.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيه، ليسجل 49,720 جنيهًا للبيع و49,400 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 220,925 جنيهًا للبيع و219,500 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث للأسعار.

 

سعر الذهب عالميًا اليوم

وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4,049.07 دولار، في ظل متابعة تحركات المعدن النفيس في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق المصرية.

وسجل دولار الصاغة نحو 54.56 جنيه، مقابل 53.91 جنيه في البنك، وهو ما يبرز اختلاف سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب عن السعر المصرفي.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار، وحركة العرض والطلب داخل السوق المحلية.

 

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

لا تشمل الأسعار المعلنة للذهب المصنعية والدمغة، إذ تضاف هذه التكلفة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف من محل صاغة إلى آخر وفقًا لنوع القطعة ووزنها والشركة المنتجة.

وبالتالي، يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك أعلى من سعر الجرام المعلن، بعد إضافة المصنعية والدمغة.

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