وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان تطورات السودان والأزمة الإيرانية وجهود منع مواجهة عسكرية جديدة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم الجمعة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين إزاء التطورات المتلاحقة في المنطقة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال استهدف بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك الوضع في السودان الشقيق، فضلا عن التطورات الخاصة بالأزمة الإيرانية حيث اتفق الجانبان على أهمية استمرار الدفع بالجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة واحتواء التوترات الراهنة، والسعي لاستعادة التهدئة وتغليب مسارات التفاوض السياسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية جديدة وموجة أخرى من العنف والدمار بما سيزيد من التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة .

وشدد الوزيران خلال الاتصال على أهمية تكثيف التحركات والاتصالات خلال الفترة الراهنة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإتاحة الفرصة ومنح مزيد من الوقت أمام المسارات الدبلوماسية بما يعزز من فرص إرساء السلام ويدعم أمن واستقرار المنطقة.