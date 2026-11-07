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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشراف الأمور وتداعياتها.. أستاذ علوم سياسية يشيد بالرؤية الاستباقية للقيادة السياسية المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمود زيدان

أشاد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، بالرؤية الاستباقية للقيادة السياسية المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتعامل مع الأزمات بعد قوعها بل يتعامل معها قبل حدوثها.

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج الساعة 6 المذاع على قناة “الحياة”، إن الرئيس يتعامل مع الأزمات كأنه يقرأ من كتاب مفتوح، لافتًا إلى يستشرف الأمور وتداعياتها ويضع لكل شيء حسابه.

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رئيس الهيئة القومية للأزمات والطوارئ بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، واللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء هاني محمود، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة نائب رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي، مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أخبار توك شو أخبار وتقارير الأزمات

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