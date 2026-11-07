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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطوات استخراج شهادة الميلاد أونلاين وماكينات الأحوال المدنية الذكية.. اعرف الطريقة بالتفصيل

خطوات استخراج شهادة الميلاد أونلاين وماكينات الأحوال المدنية الذكية.. اعرف الطريقة بالتفصيل
خطوات استخراج شهادة الميلاد أونلاين وماكينات الأحوال المدنية الذكية.. اعرف الطريقة بالتفصيل
شيماء جمال

أوضح الإعلامي حسن محفوظ خطوات استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية والانتظار، مشيرًا الى إمكانية استخراج شهادة ميلاد المواطن أو أحد أفراد أسرته من المنزل بكل سهولة.

وقال حسن محفوظ، خلال حديثه ببرنامج "تحت السيطرة" المذاع على قناة TeN TV، إن الخطوة الأولى تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، وتسجيل الدخول إذا كان لدى المواطن حساب بالفعل، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديه حساب.

وأضاف: وبعد ذلك، يختار المواطن خدمة الأحوال المدنية، ثم يضغط على خدمة استخراج شهادة الميلاد، ويبدأ في إدخال البيانات المطلوبة، ومنها الرقم القومي وبيانات التواصل والعنوان.

وأشار إلى أن المواطن ستظهر له طرق سداد الرسوم وفقًا لوسائل الدفع المتاحة التي يختار من بينها، وبمجرد استكمال البيانات والإجراءات، تصله رسالة توضح الإجراءات وموعد استلام الشهادة.

ولفت إلى أن الخدمات لا تقتصر على استخراج شهادة الميلاد عبر الإنترنت فقط، إذ وفرت وزارة الداخلية ماكينات الأحوال المدنية الذكية، التي تتيح للمواطن استخراج بعض المستندات بنفسه وفي وقت قصير.

وأوضح أن استخدام الماكينة يبدأ باختيار خدمة شهادة الميلاد من الشاشة، ثم إدخال الرقم القومي واسم الأم، واستكمال إجراءات التحقق من الهوية، وبعد ذلك تحدد الماكينة الإجراء المطلوب، ويسدد المواطن الرسوم، ليتمكن من استلام الشهادة من الماكينة وفقًا لإجراءات الخدمة.

وبشأن معرفة أقرب مكان توجد به هذه الماكينات، أوضح أن المواطن يمكنه الدخول على موقع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والاستفادة من خدمة أقرب سجل مدني، أو الاتصال بخدمة استفسارات الأحوال المدنية على رقم 16582.

وأكد أن استخراج شهادة الميلاد أصبح متاحًا بسهولة، سواء من خلال الهاتف المحمول ومنصة مصر الرقمية، أو عبر ماكينات الأحوال المدنية الذكية.

شهادة الميلاد تحت السيطرة TeN TV خدمة الأحوال المدنية

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