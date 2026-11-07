سيف زاهر يفجر مفاجأة: هذا المدرب الأقرب لقيادة منتخب مصر خلفًا لحسام حسن

كشف الإعلامي سيف زاهر عن ترشيح علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، في ظل تزايد الأنباء بشأن اقتراب رحيل الأخير عن منصبه خلال الساعات المقبلة.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انفراد | علي ماهر بديلًا لحسام حسن»، في إشارة إلى تطورات جديدة بشأن مستقبل القيادة الفنية للفراعنة.

يأتي ذلك بعدما أثار الإعلامي إبراهيم فايق حالة من الجدل، عقب تأكيده اتخاذ قرار نهائي بشأن رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن القرار سيكون خلال الساعات المقبلة.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على «فيسبوك»: «انتهى الأمر.. تم اتخاذ القرار بالفعل وسيتم الإعلان عنه الليلة.. حسام حسن لن يكون مديرًا فنيًا لمنتخب مصر».

تأتي هذه التطورات في توقيت يستعد فيه منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي ذهابًا وإيابًا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال معسكر شهر نوفمبر الجاري، وسط ترقب لموقف الجهاز الفني والقائمة المنتظر الإعلان عنها.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

كان من المنتظر أن يغيب حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، عن المواجهتين، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية واقعة الهجوم على التحكيم خلال كأس العالم 2026.