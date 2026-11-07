مسار يخسر أمام "ليكي اف اف" الكاميروني ويودع دورى أبطال أفريقيا للسيدات من دور المجموعات

ودع فريق مسار منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا للسيدات في نسختها السادسة، عقب خسارته من "ليكي اف اف" الكاميروني 1-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى بالبطولة.



وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت والجولة والمجموعة حقق فريق صن دوانز الجنوب إفريقي "الفائز باللقب في نسختين سابقتين" فوزا كبيرا وثمينا على نظيره الفتح الرباطي المغربي 3-صفر.



وبهذه النتائج، ارتفع رصيد صن دوانز إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة يليه "ليكى اف اف" الذي ارتفع رصيده إلى أربع نقاط، ليتأهلا معا إلى الدور النصف النهائي، فيما ودع البطولة مسار الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثالث والفتح الرباطي الذي تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

وتقام البطولة بمصر بمحافظة الإسماعيلية على ملعب استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من أول نوفمبر وحتى 15 من نفس الشهر.