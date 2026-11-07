الملكة رانيا تقدم العزاء لأسرة عريف أردني استشهد أثناء أداء واجبه

قدمت الملكة رانيا العبدالله، واجب العزاء لأسرة الشهيد العريف جواد السلايطة، اليوم السبت، في قرية مشيرفة السلايطة بقضاء أم الرصاص بالأردن.

والتقت الملكة رانيا بوالدي الشهيد وأفراد أسرته، ونقلت إليهم تعازي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وفي السياق، أطلقت بلدية أم الرصاص الأردنية، اسم الشهيد العريف جواد السلايطة على أحد شوارعها الرئيسية؛ تخليدا لذكراه، وتقديرا لتضحيته بحياته في أثناء أداء واجبه الرسمي دفاعا عن أمن الوطن واستقراره.

وعلى صعيد متصل، تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم، رجل أمن مصابا يتلقى العلاج في مدينة الحسين الطبية، إثر إصابته أثناء تعامله مع الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة عمّان، وذلك بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية.

كما قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة- يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية-واجب العزاء إلى أسرة الشهيد العريف جواد السلايطة، الذي استشهد إثر الحادث ذاته.