انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة - 2026

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انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصري التركي "بحر الصداقة - 2026"بجمهورية مصر العربية و يستمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والتركية.

بدأت فعاليات التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلاً عن تنفيذ عدداً من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة بالتدريب.



وشهدت الأيام السابقة وصول عدد من الوحدات البحرية التركية إلى قاعدة الإسكندرية البحرية

للمشاركة في التدريب.



يأتي التدريب في إطار تنامي علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والتركية في مختلف المجالات العسكرية ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين.