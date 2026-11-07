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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مازدا تحطم آمال عشاق Speed 3 في عودة الهاتشباك الرياضية

مازدا سبيد 3
مازدا سبيد 3
عزة عاطف

بددت شركة «مازدا» اليابانية الشائعات المتداولة حول احتمالية إعادة إحياء طراز الهاتشباك الرياضي عالي الأداء «مازدا سبيد 3»، مؤكدة عدم وجود خطط حالية لإعادة إطلاق هذا الاسم في الأسواق العالمية.

وأوضح مسؤولون في فرع الشركة بأستراليا أن التشريعات البيئية الصارمة الخاصة بضبط مستويات الانبعاثات الكربونية تُمثل أحد العوائق الرئيسية أمام تطوير سيارات رياضية تعتمد كليًّا على المحركات التقليدية ذات الأداء الفائق دون التوجه للمنظومات الكهربائية.

تركيز الأسطول على فئات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات

يرتكز توجه «مازدا» الاستثماري في الوقت الحالي بشكل مكثف على توسيع عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، والتي تحظى بالحصة الأكبر من الطلب العالمي، مما يحد من الميزانيات المخصصة لطرازات السيدان والهاتشباك الرياضية ذات الفئات المحدودة.

وتبقي الشركة ضمن تشكيلتها لسيارات الركوب غير المخصصة للطرق الوعرة على الطراز الرياضي الشهير «MX-5 Miata»، إلى جانب طراز «مازدا 3» (Mazda3) بنسختيه السيدان والهاتشباك، والتي تقدم خيارات أداء ممتازة دون الدخول في فئة السيارات الرياضية المتطرفة.

أداء طراز «مازدا 3 توربو» الحالي ومحدودية نواقل الحركة

تُوفر الشركة حاليًّا طراز «مازدا 3» مجهزًا بمحرك سعة 2.5 لتر مدعوم بشاحن توربيني (Skyactiv-G 2.5 Turbo) ونظام دفع كلي «i-Activ AWD»، مما يمنح المركبة قوة تصل إلى 250 حصانًا وعزم دوران يبلغ 320 رطلاً/قدم.

ورغم الأداء القوي لهذه الفئة، إلا أنها تفتقر إلى ناقل الحركة اليدوي المفضل لدى عشاق قيادة الهاتشباك الرياضية؛ حيث يتوافر الناقل اليدوي حصريًا في فئات المحركات التنفس الطبيعي ذات الدفع الأمامي، مما يحول دون تقديمها كبديل مباشر لسلسلة «Mazdaspeed3» الشهيرة.

مازدا سبيد 3 مواصفات Mazda3 Turbo 2026 سيارات مازدا الرياضية طرازات Mazda3 Hatchback

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