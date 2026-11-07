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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية

أمطار
أمطار
يارا أمين

تشهد البلاد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت، بالتزامن مع فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال الجمهورية، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية بعدد من سواحل البحر المتوسط.

شبورة مائية في الصباح الباكر

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما يستلزم توخي الحذر خلال القيادة، خاصة في الساعات الأولى من اليوم، مع الالتزام بالسرعات المناسبة لتجنب الحوادث.

أمطار متوسطة قد تصل إلى حد الغزارة والرعد

وتشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تزداد شدتها لتصبح غزيرة ورعدية أحيانًا، مع احتمالية لحدوثها تصل إلى نحو 30%.

وتشمل المناطق الأكثر عرضة للأمطار العلمين والإسكندرية وشمال الدلتا وشمال سيناء، على فترات متقطعة خلال اليوم.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى بعض المناطق من حلايب وشلاتين.

نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة

وتنشط الرياح على فترات في معظم أنحاء الجمهورية، ما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لتسود أجواء أكثر برودة.

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط

وفيما يتعلق بحالة البحر، حذرت التوقعات من اضطراب الملاحة البحرية على عدد من المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، تشمل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش.

وتتراوح سرعة الرياح بالمناطق المتأثرة بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر، ما يستدعي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، خاصة بالنسبة للأنشطة البحرية

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