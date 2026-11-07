ترامب يحسم الجدل بشأن وزير الدفاع : هيجيست باق في منصبه وأثق فيه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الدفاع بيت هيجسيث باقٍ في منصبه حالياً، مضيفا “ أنا أثق في بيت هيجيست ”.

وقال ترامب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج 60 دقيقة : "أنا أحب أعضاء إدارتي، وأعتقد أنهم جيدون، لكنني... قد أقوم ببعض التغييرات".

وأضاف ترامب: "انظر، لقد ربحنا حربين. لقد انتصرنا في فنزويلا واستعدنا مليارات المليارات من الدولارات بالفعل. وسنستعيد مليارات أخرى، وسنحافظ على علاقات طيبة للغاية. يمكنك تسميتها منطقة، أو أياً كان ما تريد تسميتها به؛ لقد ربحنا تلك الحرب في أقل من ساعة".

وكان ترامب صرح ترامب للصحفيين بعد الإعلان عن رحيل وايلز رئيس موظفي البيت الأبيض الجمعة بأنه "أراد إجراء تغيير"، مضيفاً: "أحياناً في الحياة، يتعين عليك اتخاذ خطوات جديدة".

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن وايلز قدمت استقالتها يوم الخميس، في خطوة ارتبطت بالهزائم التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية.

وتُعد وايلز واحدة من أكثر الشخصيات نفوذاً التي تغادر إدارة ترامب.

ففي وقت سابق من هذا العام، غادر عدد من المسؤولين في الإدارة - وهم وزيرة العدل بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، ووزيرة العمل لوري شافيز-ديريمر - لكن بخلاف ذلك، حافظ الرئيس - الذي اكتسب شهرة واسعة على مستوى البلاد من خلال إقالة الأشخاص عبر شاشات التلفزيون .