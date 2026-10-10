قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن تطالب مجلس الأمن بـإدانة الهجوم الإرهابي على مطار عدن
ترامب: النرويج تستغل بلادنا.. أمريكا ينبغي أن تحصل على جائزة نوبل للسلام
ابنة محمد عبدالوهاب تكشف مفاجأة عن انتمائه الكروي قبل قمة الأهلي والزمالك
دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج
بتأكلي المايونيز يوميًا؟.. تحذير من زيادة الوزن.. اعرفي سعراته حتى لو بيتي
اعتراض وتدمير أكثر من 50 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف الروسية
قبيل إعدام نضال حسن علنا ..نواب أمريكيون عن هيجيست : يعاني من خلل عميق
حبس المتهمة في واقعة غرق أطفالها الثلاثة بترعة في سمالوط بالمنيا
عصام عبد الفتاح: واجهنا صعوبة في استقدام حكام لـ مباراة الأهلي والزمالك
عمر الساعي كلمة السر.. مفاجأة محتملة من عموتة في قمة الأهلي والزمالك
خاتم برونزي غارق يكشف نقشًا نادرًا لفنار الإسكندرية القديم
الكلاب الضالة تحت قبة البرلمان.. مطالب بخطة قومية تجمع بين حماية المواطنين والرفق بالحيوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبيل إعدام نضال حسن علنا ..نواب أمريكيون عن هيجيست : يعاني من خلل عميق

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث
وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث
محمود نوفل

وصف السيناتور الديمقراطي جون أوسوف، ، وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بأنه "شخص يعاني من خلل عميق"؛ وذلك بسبب خطته لبث عملية إعدام رمياً بالرصاص مباشرة الشهر المقبل.

وقال أوسوف في برنامج "MS NOW": "أعتقد أن بيت هيجسيث، بصراحة... شخص يعاني من خلل عميق ويبدو أنه يستمتع بهذا النوع من الوحشية".

وكان البنتاجون قد كشف قبل يوم واحد عن خطة مفاجئة لبث مباشر لعملية إعدام رمياً بالرصاص -مقررة في 3 ديسمبر- بحق نضال حسن، الرائد السابق في الجيش والمدان بإطلاق النار في قاعدة "فورت هود" بولاية تكساس؛ وهي عملية ستكون الأولى من نوعها التي ينفذها الجيش منذ ستة عقود. وقد قوبلت الخطة فوراً بمعارضة شديدة من الحزبين، حيث وُصفت الفكرة بأنها همجية وتتنافى مع كرامة البلاد ومعاييرها.

وكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، توم تيليس، على منصة "إكس": "يجب أن يواجه حسن عقوبة الإعدام، لكن جعل إعدامه علنياً وبثه؟ أمر مقزز للغاية". 

وأضاف: "الإعدامات العلنية هي ممارسات تقوم بها أنظمة دكتاتورية قمعية . ولا ينبغي أن يحدث هذا في أمريكا".

وقال جو كينت -الرئيس السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي استقال في مارس بسبب الحرب مع إيران- إن بث إعدام حسن يمثل "وصمة عار أخلاقية"، كما أنه يمنح الإرهابيين دعاية مجانية سيستخدمونها لنشر التطرف وتجنيد المزيد من الإرهابيين مثل" حسن.

وصرح جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ (ديمقراطي عن ولاية رود آيلاند)، بأن خطة هيغسيث تُعد "هدية لمجندي الإرهابيين المعادين لأمريكا"، واصفاً إياها بأنها "مخزية تماماً وتضر بمصالح أمريكا وقيمها الجوهرية".

يُذكر أن حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش، كان قد فتح النار في قاعدة "فورت هود" عام 2009، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً. ومن المقرر إعدامه في 3 ديسمبر الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي في القاعدة العسكرية نفسها، وفقاً لما ذكره هيغسيث.

وكان آخر عسكري أمريكي يُعدم رمياً بالرصاص هو الجندي إدوارد دونالد سلوفيك، الذي أُدين بتهمة الهروب من وحدته مرتين أثناء القتال في فرنسا. أُعدم في البلاد في 31 يناير 1945.

وقال هيجسيث يوم الخميس: "تعجبني نوعاً ما تلك العقلية التي كانت لدينا خلال الحرب العالمية الثانية -التي خرجنا منها منتصرين- والقائمة على مبدأ أنه عندما يهاجمك العدو، فإنك تثبت في موقعك وتصمد".

ومنذ ذلك الحين، لم ينفذ الجيش الأمريكي سوى عملية إعدام واحدة أخرى، تمثلت في إعدام الجندي جون بينيت شنقاً عام 1961 بتهمة الاغتصاب والشروع في القتل. ولم يسبق للجيش الأمريكي في التاريخ الحديث أن أجرى عملية إعدام علنية، كما أن آخر عملية إعدام علنية لأي شخص في الولايات المتحدة تعود إلى ما يقرب من قرن مضى، وتحديداً في عام 1936.

أمريكا بيت هيجيست نضال حسن إعدام نضال حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

رواتب

بعد 12 يوما.. موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

حسام حسن

تحرك مفاجئ من رئيس طرابزون تجاه حسام حسن بسبب صلاح.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

أرشيفي

الشرطة الأمريكية تعتقل عنصر في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك

جوتيريش

جوتيريش: نافانيثيم بيلاي عملت من أجل الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان

السلطات الأوكرانية

أوكرانيا تقدم احتجاجاً رسمياً بشأن استدعاء مبعوثها الدبلوماسي في بيلاروس

بالصور

بتأكلي المايونيز يوميًا؟.. تحذير من زيادة الوزن.. اعرفي سعراته حتى لو بيتي

المايونيز
المايونيز
المايونيز

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم مميز واقتصادية

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد