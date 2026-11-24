استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، عند آخر ارتفاع تم تسجيله في ختام تعاملات يوم أمس الاثنين، والذي شهد قفزة كبيرة في أسعار الذهب، تزامنا مع ارتفاع الذهب عالميا بنسبة 4.1%، مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد موجة التراجع الأخيرة.

وحافظ الذهب على مكاسبه في السوق المحلية، مع استقرار حركة البيع والشراء، وترقب المتعاملين لاتجاه المعدن النفيس عالميا خلال الساعات المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط اليوم 6514 جنيه للشراء، و6457 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط اليوم 5971 جنيه للشراء، و5919 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 5700 جنيه للشراء، و5650 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم 4886 جنيه للشراء، و4843 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط اليوم 3257 جنيه للشراء، و3229 جنيه للبيع.

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم 202608 جنيه للشراء، و200835 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 45600 جنيه للشراء، و45200 جنيه للبيع.