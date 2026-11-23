استضافت دبي فعاليات النسخة السادسة من مهرجان "رموز بورشه"، الذي أقيم للمرة الأولى في موقعه الجديد "ذا سكوير" بمنطقة ند الشبا، وسط مشاركة واسعة تجاوزت 1000 سيارة من طرازات بورشه المختلفة، وحضور أكثر من 30 ألف زائر على مدار يومين، في واحدة من أكبر الفعاليات المتخصصة في السيارات بالمنطقة.

وشهد المهرجان الكشف الإقليمي الأول عن السيارة التجريبية "ميشن S"، التي سبق تقديمها في نيويورك خلال أكتوبر الماضي، لتكشف عن توجهات بورشه المستقبلية في تطوير السيارات الرياضية فائقة الأداء، من خلال تصميم يجمع بين ملامح الطرازات التاريخية ورؤية جديدة للهوية التصميمية للشركة.

واستعرضت بورشه عددا من سياراتها التاريخية التي ألهمت تصميم "ميشن S"، من بينها 911 GT1 و959 و928، إلى جانب الاحتفال بمرور 75 عاما على مشاركتها في رياضة السيارات، من خلال عرض أربع سيارات سباق من متحف الشركة في ألمانيا، وهي 550 A سبايدر و917 KH كوبيه و911 GT1-98 وTyp 804 المخصصة لسباقات الفورمولا 1.

وشهدت الفعاليات أيضا مشاركة سيارة شرطة بورشه 924 موديل 1979، بعد الانتهاء من ترميمها، حيث انطلقت من أبوظبي ضمن موكب ضم عددا من سيارات بورشه الكلاسيكية، مرورا بحلبة مرسى ياس وصولا إلى دبي، وتحمل السيارة قيمة تاريخية خاصة، إذ شاركت قبل نحو خمسة عقود في موكب الشرطة المصاحب لزيارة الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب إلى الإمارات، ومن المقرر عرضها لاحقا في متحف المقطع بأبوظبي.

وعلى صعيد الاحتفاء بالتراث الخليجي، ظهرت سيارة 911 توربو S سدو للمرة الأولى خارج الكويت، وهي نسخة خاصة يقتصر إنتاجها على 20 سيارة، صممت احتفالا بمرور 70 عاما على أعمال بورشه في السوق الكويتي، واستوحت تفاصيلها من فن حياكة السدو التقليدي، بالتعاون مع جمعية السدو الكويتية.

وأكد الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لبورشه الشرق الأوسط وأفريقيا، أن النسخة السادسة تعد الأكبر في تاريخ المهرجان من حيث عدد السيارات والزوار والفنانين ومساحة الفعاليات، مشيرا إلى أن الكشف عن "ميشن S" كان من أبرز اللحظات التي شهدتها الدورة.