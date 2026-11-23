أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قطع الصلاة لإنقاذ شخص تعرض للإغماء، موضحًا أن إنقاذ الأرواح ومنع وقوع الضرر قد يكون واجبًا شرعيًا يقدَّم على إتمام الصلاة، سواء كان المصلي يؤديها منفردًا أو في جماعة.

حكم قطع الصلاة لإنقاذ شخص تعرض للإغماء

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن أحد الأشخاص سأل عن حكم قطع صلاة الجمعة بعدما تعرض شخص بجواره للإغماء، فترك الصلاة وذهب به إلى المستشفى لإنقاذه، مؤكدًا أن ما فعله صحيح، لأن الحفاظ على حياة الإنسان في هذه الحالة مقدم على إتمام الصلاة، التي يمكن قضاؤها لاحقًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الفقهاء تناولوا الحالات التي تتعارض فيها واجبات شرعية، مثل إتمام الصلاة وإنقاذ إنسان أو منع وقوع كارثة أو حماية مال من التلف، وقرروا أن الواجب الأكثر إلحاحًا والأشد أهمية هو الذي يُقدَّم، خاصة إذا كان تفويت الفرصة قد يؤدي إلى ضرر لا يمكن تداركه، مثل وفاة إنسان أو إصابته بأذى أو وقوع حريق أو سرقة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن من امتنع عن قطع الصلاة في موقف يستوجب التدخل، وفوّت بذلك فرصة إنقاذ شخص أو منع ضرر محقق، قد يأثم بسبب تقصيره، مع بقاء صلاته صحيحة من حيث الأصل.

واستشهد أمين الفتوى بما ورد في قصة أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، موضحًا أن الشريعة راعت أحوال الناس ورفعت عنهم الحرج، كما أشار إلى ما ورد في بعض الروايات بشأن إجابة نداء الوالدين أثناء الصلاة، باعتبار أن هناك واجبات مرتبطة بوقتها ولا يمكن تداركها، بخلاف الصلاة التي يمكن أداؤها بعد ذلك.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأمر يختلف إذا كان الموقف بسيطًا ولا يستدعي قطع الصلاة، مستشهدًا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخفيف الصلاة عند سماع بكاء طفل، مراعاة لحال أمه، موضحًا أن تخفيف الصلاة في هذه الحالة يحقق المقصود دون الحاجة إلى قطعها.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن قطع الصلاة قد يصل إلى الوجوب إذا كان ضروريًا لإنقاذ حياة أو منع ضرر جسيم أو حماية مال من الهلاك، وضرب مثالًا بالطبيب الذي يُستدعى لإنقاذ مريض في حالة حرجة أثناء الصلاة، وكذلك من يلاحظ تعرض طفل لخطر أو اقتراب وقوع حادث داخل المنزل، مشددًا على أن فقه الأولويات يقتضي تقديم الواجب العاجل الذي لا يمكن تعويضه على إتمام الصلاة.