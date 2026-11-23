أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الصلوات التي أدتها المرأة في سنوات سابقة، ثم اكتشفت بعد أن كبرت أنها كانت تؤدي بعض أجزائها بطريقة غير صحيحة، موضحًا أن الحكم يتوقف على طبيعة الخطأ ومدى تأثيره في أركان الصلاة.

حكم الصلوات التي أدتها المرأة بطريقة خاطئة في صغرها

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الحكم على صحة الصلاة يستلزم أولًا معرفة الخطأ الذي وقعت فيه السائلة، مشيرًا إلى قاعدة فقهية مهمة تعلمها العلماء في الأزهر الشريف، وهي أن «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، أي لا يمكن إصدار حكم دقيق قبل فهم المسألة وتفاصيلها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن بعض الأخطاء التي تقع فيها المرأة أثناء الصلاة، مثل عدم إتقان نطق بعض الأذكار أو التكبيرات، لا تعني بالضرورة بطلان الصلاة، مؤكدًا أن الصلاة تكون صحيحة ما دامت قد أدت أركانها.

وشدد الشيخ أحمد وسام على ضرورة التمييز بين الأخطاء المتعلقة بالنطق أو بعض التفاصيل، وبين الإخلال بأركان الصلاة، لافتًا إلى أن مجرد اكتشاف الإنسان لاحقًا أنه كان يؤدي بعض الألفاظ بطريقة غير دقيقة لا يعني أن جميع صلواته السابقة باطلة.