أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يعتزل الحياة السياسية، حتى إذا نجح رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت في تشكيل الحكومة المقبلة، مشدداً على عزمه العمل على إسقاطها في حال وصولها إلى السلطة.

"سنسقطها".. رسالة نتنياهو لكتلة الليكود

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الاثنين، عن نتنياهو قوله خلال اجتماع مع أعضاء كتلة حزب الليكود: "حتى لو تشكلت حكومة سيئة، فلن تكون إسرائيل أرملة لن تُترك بلا قيادة. سنسقطها".

لا اعتزال ولا تخلي عن رئاسة الليكود

وتأتي تصريحات نتنياهو استكمالاً لما كشفته الصحيفة في وقت سابق من الشهر الحالي، بشأن إبلاغه مقربين منه، خلال محادثات مغلقة، بأنه لا ينوي اعتزال الحياة السياسية أو التخلي عن رئاسة حزب الليكود، حتى إذا أخفق في تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، كانت استطلاعات رأي خلال الحملة الانتخابية قد أظهرت تقدم حزب آيزنكوت على الليكود في بعض الفترات، وأشارت إلى احتمال خسارة نتنياهو السلطة، ما دفعه إلى توجيه رسالة واضحة إلى المقربين منه مفادها: "سنفعل كل ما في وسعنا للفوز، لكن إذا لم نفز، فلا أنوي الاعتزال. سأشغل منصب زعيم المعارضة، وسنفوز في الانتخابات المقبلة".

رسائل استباقية وليست قبولاً بالهزيمة

ونقلت "معاريف" عن مصادر سياسية مطلعة على شؤون الليكود وطريقة إدارة نتنياهو للانتخابات، تحذيرها من اعتبار هذه الرسائل مؤشراً على تقبله احتمال الهزيمة، مشيرة إلى أنها تهدف أيضاً إلى تحديد قواعد المرحلة التالية مسبقاً، بحيث لا يعني تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، من وجهة نظر نتنياهو، انطلاق سباق لخلافته داخل الحزب.

وأوضحت المصادر أن مفهوم الخسارة بالنسبة إلى نتنياهو لا يرتبط بالضرورة بما إذا كان الليكود سيحصل على أكبر عدد من المقاعد، بل بقدرة خصومه على تشكيل حكومة فعلية من دونه. وفي حال عجز المعسكران عن تأمين أغلبية برلمانية، واتجهت البلاد إلى انتخابات جديدة، فسيكون بمقدوره مواصلة قيادة الليكود في الاستحقاق الانتخابي التالي.

سيناريو 2021 يتكرر؟

واستحضرت الصحيفة تجربة تشكيل حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد في يونيو 2021، باعتبارها النموذج الأقرب إلى السيناريو الذي يستعد له نتنياهو؛ فبعد أداء الحكومة اليمين الدستورية وإخراجه من رئاسة الوزراء، أعلن نتنياهو أمام الكنيست أنه سيقود الليكود من مقاعد المعارضة "مرفوع الرأس"، إلى حين عودته لقيادة البلاد، مختتماً كلمته بالإنجليزية: "سنعود قريباً".

وفي ديسمبر 2022، وبعد نحو عام ونصف العام من خسارته السلطة، عاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة.

ونقلت "معاريف" عن مصادر مطلعة على مسيرته السياسية قولها إن نتنياهو سبق أن واجه وضعاً بدا فيه أن مسيرته السياسية انتهت، لكنه اختار الانتظار ورصد نقاط ضعف الائتلاف الحاكم، قبل العودة إلى السلطة. وأضافت أن نتنياهو لم يتخلَّ في المرة السابقة عن رئاسة الليكود، بل بقي زعيماً للمعارضة، وحافظ على قيادة حزبه، ثم عاد إلى مكتب رئيس الوزراء بعد الانتخابات التالية.

رسالة إلى داخل الليكود

ولا تقتصر رسائل نتنياهو على خصومه السياسيين، إذ تحمل أيضاً هدفاً داخلياً يتمثل في منع بدء ترتيبات مبكرة لخلافته داخل حزب الليكود، وفق تقديرات نقلتها الصحيفة عن مصادر في الحزب.

وقالت مصادر مطلعة على ما يجري داخل الليكود إن توقيت تصريحات نتنياهو يثير تساؤلات بشأن دوافعها، معتبرة أن أحد أهدافها المحتملة هو إيصال رسالة واضحة إلى أعضاء الحزب بأنه سيبقى في المشهد السياسي، وأن عليهم عدم البدء في الاستعداد لمرحلة ما بعده.