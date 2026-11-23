أشار أمير هشام إلى مسؤولية خط الدفاع والحارس مصطفى شوبير عن استقبال الهدف الثاني لصالح بيراميدز خلال اللقاء.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«هدف تاني لبيراميدز يتحمله دفاع الاهلي ومصطفى شوبير»

حيث أحرز فريق بيراميدز الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي، عن طريق مصطفى فتحي

خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وكان كريم حافظ قد سجل الهدف الأول لبيراميدز من ركلة جزاء في الدقيقة 32، لتزداد صعوبة المواجهة على الأهلي، الذي يسعى للعودة في النتيجة وتقليص الفارق.