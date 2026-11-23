قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن لديه معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لشن ضربات جديدة على أوكرانيا.

دعوة للالتزام بالتحذيرات الأمنية

ودعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى الالتزام بالتحذيرات الأمنية، قائلاً: "أدعو الأوكرانيين إلى الالتزام بالتحذيرات الأمنية".

وأضاف: "من المهم أن تأخذ الولايات المتحدة ودول أخرى هذه التحذيرات على محمل الجد".

7 مسيرات بحرية أغرقت الكورفيت الروسية

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الرئيس الأوكراني إن جهاز الأمن استخدم 7 مسيرات بحرية أوكرانية الصنع في إغراق الكورفيت الروسية.

وأشار إلى تدمير مروحية قتالية مع الكورفيت الروسية قبالة سواحل ليبيا.

وأوضح أن الكورفيت الروسية ميركوري من أحدث السفن، ودخلت الخدمة عام 2023 خلال الحرب الشاملة.

هجوم يستهدف مبنى قرب المجمع الرئاسي في كييف

في سياق متصل، استهدف هجوم روسي مبنى قرب المجمع الرئاسي الأوكراني وسط كييف، الاثنين، متسبباً في حرائق وأضرار بمبنى سكني.

وتسبب الهجوم في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبنى سكني في المنطقة المستهدفة.

وأفادت صحيفة «أوبشيستفينوي نوفوستي» بدوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، فيما رصدت صحيفة «سترانا» الأوكرانية اندلاع حريق في منطقة خريشاتيك وسط كييف، مشيرةً إلى احتراق سيارة في منطقة ميدان الاستقلال. كما تُسمع صفارات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية، من بينها مقاطعة كييف.