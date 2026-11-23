ظهرت الفنانة رانيا يوسف، مع زوجها «أحمد جمال» على السجادة الحمراء للإعلان عن مشروع الدراما الواقعية «حكايات على الرف»، في أول ظهور لهما بعد شائعات طلاقهما.

وظهرت رانيا يوسف، بفستان تايجر مع زوجها الذي ارتدى بدلة سوداء اللون، وداعبت المصورين على السجادة الحمراء.

وينتظر أن يتم الإعلان عن مشروع الدراما الواقعية «حكايات على الرف» مع المخرج مجدي الهواري، بعد قليل.

أعمال رانيا يوسف

من جهة أخرى، يواصل فريق عمل مسلسل «القصة الكاملة» استعداداته لتقديم حكاية جديدة بعنوان «جثة حية» من بطولة الفنانة رانيا يوسف، ومن إنتاج مجدي الهواري، تمهيدًا لعرضها خلال الفترة المقبلة.

وكشف المنتج مجدي الهواري عن تفاصيل العمل، بعدما نشر عبر حسابه على موقع «إنستجرام» صورًا من الكواليس.

حكاية «جثة حية»

وتحمل حكاية «جثة حية» توقيع المؤلف عمرو محمود ياسين، ويخرجها حسام علي، فيما تتولى دنيا عبد المعبود تصميم الأزياء، ويشارك في فريق العمل المنتج الفني أحمد عبد الموجود جودة، ومدير التصوير أحمد بشاري «شيكو»، ومصمم الديكور كريم المهدي، ومصمم شريط الصوت حسن أبو جبل.

وعلى جانب آخر، عُرضت حتى الآن ثلاث حكايات من مسلسل «القصة الكاملة»، وهي «لعبة جهنم» بطولة محمد فراج، و«يحكى عن بني مزار» بطولة أحمد عبد الوهاب وميشيل ميلاد، و«جريمة في الزمالك» بطولة صبا مبارك.