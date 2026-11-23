طرح صنّاع فيلم «ليلة باظت خالص» الأغنية الدعائية للعمل بعنوان «ضياء ضياء»، بصوت مطرب الراب ويجز.

ويأتي طرحها قبل أيام من عرض الفيلم في دور السينما بمصر والعالم العربي يوم 25 نوفمبر الجاري.

والأغنية من كلمات ويجز وألحانه، وتولى حسين جمال مهمة الميكس والماستر.

وينتمي الفيلم إلى الكوميديا الاجتماعية المعاصرة، وتدور أحداثه في ليلة واحدة مليئة بالمفاجآت والمواقف الساخرة في شوارع القاهرة.

ويتابع الفيلم شابًا يستعد لحفل زفافه، ويسعى في الوقت نفسه إلى إطلاق مشروعه الخاص بمساعدة المقربين منه. لكن أزمة مالية مفاجئة تعرقل خططه، وتهدد ليلة زفافه، وتقلب حساباته رأسًا على عقب.