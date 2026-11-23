أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الإثنين، موافقته رسميًا على منح الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا حق استضافة كأس العالم للسيدات لعام 2031، فيما تقام نسخة 2035 في بريطانيا المرشحة الوحيدة للاستضافة.

وتعهدت الدول المرشحة الفائزة ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو بتنظيم بطولات ناجحة تجاريًا وإعادة استثمار الأموال في كرة القدم النسائية، لتقديم نسخة استثنائية من البطولة، التي ستشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات.

وقالت سيندي بارلو كون، رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، لأعضاء الفيفا، حسبما أوردت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية، "سيكون هذا أكبر حدث رياضي نسائي في التاريخ .. وهذا يعني أنه يتعين علينا تحقيق النجاح".

ولم يكن هذا الإعلان مفاجئاً، إذ إن الدول الأربع كانت المرشحة الوحيدة لتنظيم بطولة 2031 من الحدث العالمي، الذي ستقام نسخته المقبلة في البرازيل بين 24 يونيو و25 يوليو 2027.

وكانت الولايات المتحدة قد استضافت كأس العالم للسيدات في عامي 1999 و2003، بينما لم تستضيف بريطانيا قط كأس العالم للسيدات.