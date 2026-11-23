تتواصل أعمال تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، أحد أعرق الأسواق الشعبية في مصر، بهدف تحسين حركة المواطنين وتنظيم أماكن الباعة ورفع كفاءة البنية التحتية، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والنشاط التجاري للمنطقة، وذلك في مشهد يبهر العين ويعيد إلى السوق جماله وأصالته التي كادت تختفي سواء بسبب الزمن، من صعوبة التنقل بين الباعة والمحال التجارية وسط التكدس وتداخل حركة المشاة والسيارات، إلى شوارع أكثر تنظيمًا ومسارات مخصصة للمواطنين والمركبات.

جولة ميدانية لتفقد التجهيزات النهائية لسوق العتبة

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب افتتاح المرحلة الثانية من المشروع، إذ أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية في 21 نوفمبر 2026؛ لتفقد التجهيزات النهائية، ومتابعة استكمال الأعمال المتبقية؛ تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

المشروع يستهدف الارتقاء بأحد أهم المراكز التجارية والتاريخية بالعاصمة

وأكدت الوزيرة، خلال جولتها، أن المشروع يستهدف الارتقاء بأحد أهم المراكز التجارية والتاريخية بالعاصمة، موضحة أن أعمال التطوير لا تقتصر على تحسين المظهر الحضاري للشوارع والمباني، وإنما تشمل تحسين تجربة المواطنين أثناء التنقل والتسوق، وتوفير بيئة عمل أفضل للتجار وأصحاب الأنشطة التجارية.

من تداخل الحركة إلى تنظيم مسارات المواطنين والباعة

وقبل أعمال التطوير، واجهت منطقة سوق العتبة تحديات تتعلق بالتكدس وإشغالات الطرق وصعوبة حركة المشاة والسيارات، فضلًا عن مشكلات مرتبطة بوصول سيارات الطوارئ إلى الشوارع التجارية المزدحمة.

الالتزام باشتراطات السلامة والحماية المدنية

وامتدت التحديات إلى اشتراطات السلامة والحماية المدنية؛ إذ أوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة، في بيان صادر في مايو 2026، أن الكثافات والإشغالات بالشوارع المستهدفة بالتطوير تسببت في غياب المسارات الآمنة لسيارات الإطفاء والإسعاف، بما أعاق سرعة التعامل مع الطوارئ، وشكّل خطورة على المواطنين والممتلكات.

تخصيص حرم للشوارع الرئيسية يسمح باستيعاب 3 حارات مرورية

أما مشروع التطوير، فيستهدف، وفقًا لبيان وزارة التنمية المحلية والبيئة، إعادة تنظيم الحركة داخل سوق العتبة، من خلال تخصيص حرم للشوارع الرئيسية يسمح باستيعاب 3 حارات مرورية، إلى جانب توفير مسارات للمشاة وتنظيم أماكن الباعة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والسيارات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحركة والنشاط التجاري داخل السوق.

رفع كفاءة الأرضيات باستخدام بلاطت الإنترلوك وتركيب المظلات والكشافات وكاميرات المراقبة

وتشمل أعمال التطوير كذلك، رفع كفاءة الأرضيات باستخدام بلاطات الإنترلوك، وتركيب المظلات والكشافات وكاميرات المراقبة، إلى جانب تطوير منظومة الإنارة وتنفيذ أعمال لتصريف مياه الأمطار، بهدف تيسير حركة المواطنين وتحسين ظروف التسوق داخل السوق.

توفير حرم آمن للطرق يسمح بوصول سيارات الإطفاء

كما تتضمن الأعمال، مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، من خلال توفير حرم آمن للطرق يسمح بوصول سيارات الإطفاء وتدخلها السريع عند الحاجة، فضلًا عن تنسيق وزراعة المساحات غير المستغلة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية.

تطوير 125 محلًا

وفيما يتعلق بالمباني والمنشآت التجارية؛ كشفت الوزارة أن المرحلة الثانية تشمل تطوير ورفع كفاءة واجهات 125 محلًا تجاريًا، وترميم 5 عقارات ذات طراز معماري متميز، إلى جانب رفع كفاءة 11 عقارًا حديثًا.

وتتضمن الأعمال توحيد اللافتات التجارية وفق معايير تنسيقية، بما يسهم في تحسين المظهر العام للسوق وإبراز طابعه المعماري والتاريخي، مع الحفاظ على النشاط التجاري للمنطقة.

وخلال جولتها، وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة استكمال دهان واجهات العقارات ورصف الحارات المرورية والتشجير، والانتهاء من الأعمال المتبقية لتسكين الباعة المستفيدين، مع تخصيص إدارة بالحي لمتابعة السوق بعد التطوير، والتصدي لأي مخالفات.

تطوير سوق العتبة.. المرحلة الأولى تتكلف 50 مليون جنيه

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التنمية المحلية، انتهت أعمال المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه، بخلاف أعمال المرافق، بتمويل من الوزارة، ضمن خطة الدولة لتطوير الأسواق والحفاظ على المناطق التراثية ذات الطابع المميز.