تعد شوربة الطماطم من الأطباق المفضلة في الأجواء الباردة، لكن إضافة الفاصوليا إليها يمكن أن تحولها من طبق جانبي خفيف إلى وجبة أكثر إشباعا وغنى بالعناصر الغذائية، خاصة عند تقديمها مع الخبز المحمص أو الخضروات.

وتعد إضافة الفاصوليا المعلبة إلى شوربة الطماطم، باعتبارها طريقة سهلة للاستفادة من البقوليات وإضافة مزيد من القيمة الغذائية إلى وجبة تقليدية، دون الحاجة إلى وقت طويل للتحضير.

وتتميز الفاصوليا باحتوائها على البروتين النباتي والألياف، كما أنها من المكونات العملية التي يمكن الاحتفاظ بها في المطبخ واستخدامها في وصفات مختلفة، سواء الشوربات أو السلطات أو الأطباق الرئيسية.

ويمكن تحضير شوربة الطماطم بالفاصوليا من خلال تسخين القليل من زيت الزيتون، وإضافة البصل المفروم والثوم حتى يذبل، ثم وضع الطماطم المفرومة أو عصير الطماطم مع التوابل المناسبة، مثل الفلفل الأسود والبابريكا والزعتر.

وبعد أن تتسبك الطماطم ويصبح قوامها أكثر كثافة، تضاف الفاصوليا المعلبة بعد تصفيتها وشطفها بالماء، وتترك على نار هادئة عدة دقائق حتى تتداخل النكهات، ويمكن هرس جزء من الفاصوليا داخل الشوربة للحصول على قوام كريمي دون الحاجة إلى إضافة كريمة.

وتمنح هذه الإضافة الشوربة مذاقا أكثر غنى، كما تساعد الألياف والبروتين الموجودان في الفاصوليا على جعل الوجبة أكثر إشباعا، وهو ما يناسب الغداء الخفيف أو العشاء في الأيام الباردة.

ويمكن تقديم الشوربة مع أوراق الريحان أو البقدونس، وإضافة القليل من الجبن حسب الرغبة، لتصبح وصفة سهلة تجمع بين الطعم المميز وسهولة التحضير، خاصة لمن يبحثون عن أفكار جديدة لتطوير الأكلات التقليدية بمكونات موجودة بالفعل في المنزل.

المصدر The Washington