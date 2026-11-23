أعلنت شركة إنفيديا اليوم "الاثنين" إعادة تعيين جينسن هوانج في منصب الرئيس التنفيذي، بأثر فوري، في تراجع غير مسبوق عن قرار استقالته، وتحت ضغط متزايد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت عودة هوانج في أعقاب الكشف عن علاقات خارج نطاق الزواج، بما في ذلك علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأمريكية في تجسسها لصالح الصين، وهو ادعاء تنفيه بكين.

قفزة قوية في الأسهم

وارتفعت أسهم شركة إنفيديا بأكثر من 31% في التداولات قبل افتتاح السوق، فور إعلان خبر العودة.

وتأتي عودة هوانج بعد ضغوط متزايدة من الموظفين والمساهمين وشركاء العمل، بالإضافة إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي قال الأسبوع الماضي إنه يريد أن يرى هوانج يعود إلى أعلى منصب في الشركة.

كان رئيس مجلس إدارة شركة إنفيديا، هارفي جونز، قال الأسبوع الماضي إن الشركة لن تعيد توظيف هوانج على الرغم من الحملة المتزايدة لعودته، قبل أن يتراجع المجلس عن موقفه.

صانع إمبراطورية الذكاء الاصطناعي

وقام هوانج ببناء شركة إنفيديا من مصمم رقائق ألعاب فيديو إلى المورد المهيمن لمعالجات الذكاء الاصطناعي، ولعب دوراً محورياً في خارطة طريق الرقائق الخاصة بها، وعلاقاتها الرئيسية مع العملاء، وعلاقاتها مع واشنطن.

واستقال هوانج في 12 نوفمبر بعد الكشف عن علاقات خارج نطاق الزواج، بما في ذلك علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأمريكية في تجسسها لصالح الصين.

وكان لرحيله صدى واسع من وادي السيليكون إلى تايبيه وواشنطن. وجمعت عريضة تطالب بإعادته إلى منصبه أكثر من 180 ألف توقيع، من بينها توقيع إيلون ماسك، مما يؤكد الدعم القوي غير المعتاد لمسؤول تنفيذي تنحى وسط جدل واسع.

نفوذ يفوق الجدل

ويسلط قرار مجلس الإدارة بإعادة هوانج، الضوء على نفوذه العميق على شركة إنفيديا، ويثير تساؤلات حول مدى اعتماد إحدى أكثر الشركات قيمة في العالم على مؤسسها المشارك.

وأعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا اليوم الاثنين أنه راضٍ عن صراحة هوانج وقدرته القيادية، وبعد تلقي مدخلات من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، لم يرَ أي خطر على الأمن القومي من عودته.

وقالت الشركة إن كوليت كريس ستستمر في منصبها كرئيسة للشؤون المالية.