تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 مقابل الجنيه في ختام تعاملات البنوك، وسجل في البنك المركزى المصرى 54.36 جنيه للشراء، و54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

- 54.28 جنيه للشراء.

- 54.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 54.25 جنيه للشراء.

- 54.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 54.28 جنيه للشراء.

- 54.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 54.15 جنيه للشراء.

- 54.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

- 54.15 جنيه للشراء.

- 54.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

- 54.22 جنيه للشراء.

- 54.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 54.25 جنيه للشراء.

- 54.35 جنيه للبيع.