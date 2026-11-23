شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 استقراراً ملحوظاً وسجل في في البنك المركزى المصرى 54.36 جنيه للشراء، و54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم



سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

- 54.37 جنيه للشراء.

- 54.47 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 54.32 جنيه للشراء.

- 54.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 54.37 جنيه للشراء.

- 54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 54.37 جنيه للشراء.

- 54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 54.35 جنيه للشراء.

- 54.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد



- 54.37 جنيه للشراء.

- 54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 54.37 جنيه للشراء.

- 54.47 جنيه للبيع.