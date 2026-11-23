أكد طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، أن مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريقين ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن نتيجة المباراة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الحسين عموتة مع الفريق الأحمر.

وقال العشري، في تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامية دينا سليم إن مباراة بيراميدز حساسة للغاية بالنسبة لجماهير الأهلي، موضحًا أنه يتوقع أن تمارس الجماهير ضغوطًا على الإدارة من أجل رحيل عموتة حال تعرض الفريق للخسارة.

وأضاف أن الضغوط الواقعة على الأهلي قبل المباراة أكبر من تلك الموجودة على بيراميدز، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر لا يفكرون في أي نتيجة سوى الفوز.

وتحدث العشري عن قدرات بيراميدز، مؤكدًا أنه فريق منظم ومترابط، ويمتلك تنوعًا في أساليب الوصول إلى مرمى المنافس، كما اكتسب لاعبوه خبرات كبيرة من المشاركة في البطولات الإفريقية، وأصبحوا يجيدون التعامل مع المواجهات القوية.

وأوضح أن بيراميدز فريق قوي ويضم عناصر قادرة على صناعة الفارق، ويمكنه المنافسة على لقب الدوري والتتويج به، لافتًا إلى أن جميع الفرق تخشى مواجهته، لكنه سيصطدم بالأهلي الذي يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع مختلف البطولات.

وعن توقعاته للمباراة، أشار العشري إلى أنها ستكون مغلقة وتعتمد على تفاصيل صغيرة، مؤكدًا أن الفريق الأكثر تركيزًا وهدوءًا سيكون الأقرب لحسم المواجهة.

وشدد على أن خسارة الأهلي ستبعده عن المنافسة على لقب الدوري، بينما سيبقي التعادل فرص التتويج مفتوحة أمام الفريقين.

وواصل: كافة الأهلي أرجح بسبب الملعب والجمهور، ولكن بيراميدز أيضا اعتاد على هذه الظروف.

واختتم العشري تصريحاته بالحديث عن إمام عاشور، مؤكدًا أنه لاعب مميز وقادر على صناعة الفارق مع الأهلي عندما يكون في مستواه الطبيعي، مضيفًا أن اللاعب يمكن أن يشهد تطورًا كبيرًا على المستوى الفني إذا نجح عموتة في التعامل معه واحتوائه.